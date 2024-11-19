مريم بندق



علمت «الأنباء» أن مجلس الخدمة المدنية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، رئيس مجلس الخدمة المدنية بالإنابة شريدة المعوشرجي، اعتمد آلية جديدة لتوظيف المواطنين والمواطنات من حملة التخصصات الهندسية والفنية، الذين لم ترد تخصصاتهم ضمن خطط الاحتياجات الوظيفية من الجهات الحكومية.



وقالت مصادر لـ «الأنباء» إن الآلية تتضمن اعتماد 8 مسميات مستحدثة تهدف إلى توظيف حملة المؤهلات الراكدة والمتكدسة من أصحاب التخصصات الهندسية والفنية ذات الطابع الهندسي. وكشفت عن أن هذه المسميات المستحدثة تتضمن «مهندس مبتدئ عقود، مهندس مبتدئ مشاريع، مهندس مبتدئ بيئة، مهندس مبتدئ سلامة، مساعد مهندس عقود، مساعد مهندس مشاريع، مساعد مهندس بيئة، ومساعد مهندس سلامة».



وأكدت المصادر أنه تم التوافق بين ديوان الخدمة المدنية والجهات الحكومية على توظيف حملة التخصصات الهندسية والفنية على هذه المسميات.



وأشارت المصادر إلى أن «الديوان» سبق أن عرض على الجهات الحكومية توظيف حملة التخصصات الهندسية والفنية الراكدة كمهندسين، إلا أنه لم يطبق من قبل الجهات المعنية.