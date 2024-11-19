عاطف رمضان



أعلنت رئيسة فريق إسكان المرأة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية الشيخة بيبي اليوسف، عن فتح قنوات خاصة لاستقبال الملاحظات والمقترحات والشكاوى المتعلقة بشؤون إسكان المرأة، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز التواصل مع المواطنات وتلبية احتياجاتهن. وأكدت اليوسف أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الفريق على إشراك المواطنات الكريمات والاستماع إلى آرائهن لدعم جهود تحسين الخدمات الإسكانية المقدمة لهن. وأوضحت اليوسف أن المواطنات بإمكانهن التواصل عبر الوسائل التالية: خدمة الواتساب: (66855968)



البريد الإلكتروني: [email protected]



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