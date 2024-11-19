أقام رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف مأدبة عشاء على شرف الشيخ مبارك سالم العلي، وذلك بمناسبة انتهاء مرسوم عمله في وزارة الداخلية.



وأشاد اليوسف بالدور البارز الذي قام به الشيخ مبارك سالم العلي خلال مسيرته في العمل الأمني، مشيرا إلى جهوده الكبيرة وإسهاماته المتميزة في تعزيز الأمن والاستقرار، والتي كانت محل تقدير وإشادة من الجميع.



من جانب آخر، بعث رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف ببرقية تهنئة إلى وزير الداخلية في سلطنة عمان الشقيقة حمود البوسعيدي بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني الـ54 لسلطنة عمان الشقيقة.



وأعرب الشيخ فهد اليوسف في بيان صحافي صادر عن وزارة الداخلية، عن اعتزازه بعمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يديم على سلطنة عمان الشقيقة موفور الصحة والعافية ونعمة الأمن والاستقرار والازدهار في ظل قيادتها الحكيمة والرشيدة.



كما بعث رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف ببرقية تهنئة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الدفاع لدى سلطنة عمان الشقيقة شهاب بن طارق آل سعيد، وذلك بمناسبة ذكرى العيد الوطني الـ54 للسلطنة. وأعرب الشيخ فهد اليوسف في بيان صحافي صادر عن وزارة الدفاع، عن اعتزازه بعمق العلاقات التاريخية المتجذرة والروابط الأخوية المتينة ووحدة المصير المشترك الذي يجمع بين البلدين الشقيقين، سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على السلطنة قيادة وحكومة وشعبا بالخير واليمن والبركات وعلى قواتها المسلحة بدوام التقدم والرفعة والازدهار في ظل القيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق سلطان عمان.