«الوطني» ملتزم بترسيخ ثقافة تمكين المرأة وزيادة تواجدها في المناصب القيادية

البنك يسعى إلى تحقيق المزيد من التنوع والشمولية.. وإعداد قيادات نسائية فاعلة

«NBK RISE» منصة مثالية للنساء الطموحات لإطلاق إمكاناتهن وتحقيق أهدافهن

البرنامج يهدف إلى تأهيل وإعداد المشاركات لتولي مناصب قيادية مميزة في المستقبل



بعد النجاح الباهر الذي حققه خلال الموسم الأول، أعلن بنك الكويت الوطني افتتاح النسخة الثانية من برنامج «NBK RISE» والذي يعتبر الأول من نوعه والمصمم خصوصا لدعم وتمكين القيادات النسائية وتعزيز دورهن وتأهيلهن لتولي أعلى المناصب القيادية.



وأقيم حفل افتتاح البرنامج بحضور نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر، ونائب الرئيس التنفيذي للمجموعـــة شيخة البحر، والرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني - الكويت صلاح الفليج، والرئيس التنفيذي لـ «الوطني للثروات» فيصل الحمد، والرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الشخصية والرقمية لمجموعة بنك الكويت الوطني محمد العثمان، ورئيس العمليات وتقنية المعلومات لمجموعة بنك الكويت الوطني محمد الخرافي، وعدد من القيادات التنفيذية في البنك.



كما شارك في حفل الافتتاح نخبة من الشخصيات العامة ورؤساء تنفيذيون وممثلون عن شركات وبنوك، من بينهم العضو المنتدب للموارد البشرية والخدمات الشاملة في مؤسسة البترول الكويتية هشام الرفاعي، والرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo الكويت عبدالعزيز البابطين، والأمين العام لاتحاد مصارف الكويت د. يعقوب الرفاعي، والرئيس التنفيذي لشركة أبيات محمد أبل، ومدير عام إدارة الموارد البشرية في بنك الخليج سلمى الحجاج،



إلى جانب الرئيس التنفيذي لشركة المركز المالي الكويتي علي خليل، والعضو المنتدب - إدارة الثروات وتطوير الأعمال في شركة المركز عبداللطيف النصف، وممثلون عن J›s Bakery وانترفست كابيتال بارتنر نيويورك كشركاء في الاتفاق الذي رعاه البنك بين الشركات الإقليمية والعالمية الرائدة للتعهد بزيادة تمثيل المرأة في المناصب القيادية.



ويأتي ذلك في ظل التزام بنك الكويت الوطني بدعم برنامج NBK RISE وهدفه المتمثل في تعزيز النمو المهني وتنمية المهارات القيادية لدى النساء من أجل خلق رحلة من التعلم والفرص، وتمكينهن من الارتقاء إلى أدوار قيادية أعلى، وإيجاد مقاعدهن في مجالس الإدارة واللجان التنفيذية.



أنشطة متنوعة



وتتضمن النسخة الثانية من البرنامج والتي تمتد على مدار 9 أشهر مجموعة متنوعة من الأنشطة والدورات التدريبية المدمجة بالتعاون مع IE Business Schoolو INSEAD والتي تركز على تطوير الكفاءات، وبناء الثقة، وفعاليات التواصل، وتعزيز المهارات اللازمة للتغلب على التحديات في بيئة العمل المتغيرة.



هذا إلى جانب تنفيذ وتطوير المبادرات الإستراتيجية وقيادة التحول والتغيير والقيادة الشاملة واتخاذ القرار الفعال، كما يقدم البرنامج فرصا للتوجيه والتدريب من قبل قادة ناجحين في الصناعة، وأيضا مشاريع عمل جماعية لبلورة الأفكار والطروحات إلى نتائج ملموسة.



وينقسم البرنامج إلى وحدات تدريبية مختلفة تهدف إلى تطوير المهارات القيادية والإستراتيجية وكيفية التواصل والتعامل مع الآخرين، مع التركيز على تجهيز وإعداد المشاركات لتولي مناصب قيادية مميزة في المستقبل.



وسيستفيد من هذا البرنامج عدد من المشاركات من موظفات البنك ومتدربات يمثلن المؤسسات المشاركة في المبادرة لهذا العام، حيث يهدف بنك الكويت الوطني من خلال هذا البرنامج إلى تحقيق المزيد من التنوع والشمولية، مع التركيز على أهمية وجود قيادات نسائية فعالة.



تمكين المرأة



ويلتزم الوطني بترسيخ ثقافة تمكين المرأة على مستوى المجموعة بأكملها وزيادة تواجدها في المناصب القيادية من خلال توفير التوجيه والفرص المناسبة للتطور الوظيفي، حيث يوفر البنك برامج متخصصة وورش عمل بالتعاون مع أبرز الجامعات ومراكز التدريب حول العالم لتطوير القيادات النسائية وتزويدهن بأدوات وتقنيات تساعدهن في مجال القيادة.



ويعد NBK RISE منصة مثالية للنساء الطموحات لإطلاق إمكاناتهن وتحقيق أهدافهن المهنية، لاسيما مع النجاح اللافت الذي حققه البرنامج في نسخته الأولى، فيما يواصل بنك الكويت الوطني جهوده الدؤوبة لتمكين النساء في مكان العمل والارتقاء بمسيرتهن المهنية، وذلك انطلاقا من قناعته بأهمية التنوع والشمول كعوامل حاسمة لضمان استدامة النجاح المستقبلي لكافة المؤسسات.



تكافؤ الفرص



ويحرص الوطني دائما على تعزيز تكافؤ الفرص ودعم التنوع والمساواة والشمول في بيئة العمل من خلال مختلف المبادرات الإستراتيجية والبرامج المتخصصة التي يوفرها لدعم وتطوير القيادات النسائية، وهو ما ساعد في زيادة عدد النساء اللواتي يتولين المناصب القيادية والإشرافية في البنك.



وتعتبر زيادة تمثيل القيادات النسائية ومنحهن فرصا للمشاركة في صنع القرارات الحاسمة للمؤسسات من أبرز التوجهات الإستراتيجية للمؤسسات العالمية، لاسيما أن المرأة تنخرط بشكل أكبر في القضايا الاجتماعية، وهو ما يسهم في تهيئة بيئة تعزز التنمية المستدامة وتخلق تأثيرا إيجابيا في المجتمع على المدى الطويل.

تطبيق مبادئ المساواة بمكان العمل

يفخر بنك الكويت الوطني بريادته في اتباع مبادئ المساواة في مكان العمل عبر كافة مواقعه الدولية، حيث تمثل المرأة 49% من القوى العاملة بالمجموعة، كما تمثل الإناث 29.7% من الكوادر الوطنية العاملة بالمناصب الإدارة العليا وما فوقهـــا، كمــــا يفخر البنك بعدم وجود فجوة بين رواتب الذكور والإناث من العاملين لديه، وتعد مبادرة NBK RISE بمثابة شهادة تؤكـــد المكانـــة الريادية لمجموعة بنك الكويت الوطني في تنمية وتطوير الدور المؤسسي في المجتمـــع.

وبالتعاون مع أبرز الجامعات ومراكز التدريب حول العالم، يوفر البنك وبشكل مستمر برامج متخصصة وورش عمل لتطوير القيادات النسائية وزيادة الوعي بالاختلافات بين الجنسين، وكيفية تسخير هذه الاختلافات لتحسين الإنتاجية وزيادة الابتكار.

كما يقوم «الوطني» بتوسيع التزامه بالتنوع والشمول لعملائه، حيث أطلق بعض المنتجات والخدمات للعميلات ورائدات الأعمال، ويواصل مساعيه في هذا المجال بشكل أكبر، وذلك في إطار التزامه بتعزيز الشمول المالي.



25 مشاركة بالنسخة الثانية للبرنامج



يشارك في برنامج «NBK RISE» بنسخته الثانية 25 مشاركة من خلفيات مهنية متنوعة بما في ذلك بنك الكويت الوطني-الكويت والمواقع الدولية لبنك الكويت الوطني، كما ترعى مجموعة بنك الكويت الوطني المشاركات من المؤسسات الشريكة. وفيما يلي تفصيل للمشاركات في البرنامج:



- 12 مشاركة من بنك الكويت الوطني - الكويت



- 3 مشاركات من المواقع الدولية لبنك الكويت الوطني (مصر، سنغافورة، البحرين)



- 5 مشاركات من شركات إقليمية أخرى (مؤسسة البترول الكويتية وشركة Ooredoo واتحاد مصارف الكويت وشركة أبيات وبنك الخليج)



- 2 من الوطني للثروات و3 مشاركات من شركة المركز المالي الكويتي وJ›s Bakery وانترفست كابيتال بارتنر نيويورك.



تجربة ملهمة.. تشمل مؤسسات رائدة بالكويت



يعد برنامج «NBK RISE» تجربة ملهمة لا تقتصر فقط على جهود البنك منفردا، بل تمتد لتشمل عددا من المؤسسات الرائدة في الكويت التي وقعت على وثيقة التعهد بزيادة تمثيل المرأة في المناصب القيادية لتأكيد التزامها الراسخ بالعمل كيد واحدة لتحقيق أهداف هذا البرنامج العالمي.



وكان بنك الكويت الوطني قد حصد جائزتين مرموقتين من مجلة «يوروموني» العالمية وجائزة جمعية إدارة الموارد البشرية الأمريكية SHRM عن برنامج NBK RISE تتويجا لخطواته الجادة في مسار تعزيز ودعم القيادات النسائية، كما توج البرنامج بأفضل مبادرة للنساء في مجال الأعمال من مجلة ميد العالمية.





