

أعلن بنك الكويت المركزي في بيان صحافي أمس عن تخصيص آخر إصدار سندات وتورق بقيمة إجمالية بلغت 200 مليون دينار. وأوضح البنك أن أجل الإصدار 3 أشهر بمعدل عائد 4.125%.



وكان البنك قد أعلن عن تخصيص إصدارين لسندات وتورق في 5 الجاري، بقيمة إجمالية بلغت 300 مليون دينار، حيث بلغت قيمة الإصدار الأول 100 مليون دينار لأجل 6 أشهر بمعدل عائد 4.250%، فيما بلغت قيمة الإصدار الثاني 200 مليون دينار لأجل 3 أشهر بمعدل عائد 4.125%.



جدير بالذكر أن البنك المركزي يطرح السندات والتورق المقابل للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي الكويتي، لتنظيم السيولة لسحب ما يزيد من السيولة في السوق أو ضخ سيولة إضافية باسترداد تلك السندات من البنوك ودفع قيمتها بعد خصم العائد.