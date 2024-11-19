

أقام بنك الكويت المركزي حفل تكريم الفائزين بجائزة الطالب الاقتصادي الكويتي 2023، وذلك صباح أمس في مبنى بنك الكويت المركزي، برعاية وحضور محافظ بنك الكويت المركزي رئيس مجلس إدارة معهد الدراسات المصرفية باسل الهارون، وقياديي القطاع المصرفي.



وافتتح الحفل بكلمة لمحافظ البنك المركزي باسل الهارون أكد فيها حرص بنك الكويت المركزي وإيمانه بأهمية تشجيع ودعم الكوادر الوطنية بشتى المجالات كجزء من نهج مستمر وثابت، مؤكدا على أن جائزة الطالب الاقتصادي الكويتي تستهدف تشجيع البحث العلمي في الشأن الاقتصادي والمصرفي وتحفيز الكوادر الوطنية الشابة على تطوير مهاراتها وقدراتها البحثية على أسس علمية عالية في مجالات العمل المصرفي والمالي، كما أكد أيضا على سعي بنك الكويت المركزي لترسيخ النهج العلمي في تطوير الشؤون المصرفية والمالية والعمل على بناء القدرات الوطنية المتخصصة عالية التأهيل علميا وعمليا في مجالات عمل القطاع المصرفي والمالي الكويتي، مشيدا بالمستوى المتميز للأبحاث العلمية المتقدمة للجائزة.



من جانبها، أكدت المدير العام لمعهد الدراسات المصرفية رنا النيباري أن هذه الجائزة تأتي ضمن استراتيجية البنك المركزي الهادفة إلى تطوير الكوادر الوطنية من خلال مبادرة «كفاءة»، التي تضم مجموعة من البرامج رفيعة المستوى الموجهة لمختلف الشرائح من أبناء الكويت، ومنها جائزة الطالب الاقتصادي الكويتي. وأشارت النيباري إلى أن العدد الإجمالي للأبحاث المقدمة للجائزة بلغ 19 بحثا.



وقامت على تحكيم المسابقة لجنة ضمت أعضاء من بنك الكويت المركزي، بيت التمويل الكويتي، بنك الكويت الوطني، بنك الخليج بالإضافة إلى ممثل عن معهد الدراسات المصرفية، و3 محكمين من خارج الكويت.



وخلال الحفل، أعلنت لجنة التحكيم نتائج المسابقة، حيث منح المركز الأول من جائزة الطالب الاقتصادي الكويتي للبحث المعنون «استكشاف إمكانات الشخصنة الفائقة في القطاع المصرفي الكويتي: وجهات نظر العملاء وجاهزية القطاع» المقدم من محمد راشد فهد البوص.



كما منح سلمان صلاح بدر علي نقي المرتبة الثانية عن بحثه بعنوان «العملة الرقمية للبنك المركزي في الكويت: محددات الإصدار وربحية المصارف»، وحصل على المركز الثالث من الجائزة البحث المشترك بعنوان «القطاع المصرفي في الكويت في ظل تقلبات الأسواق المالية العالمية وأسعار النفط: تحليل باستخدام VAR لتوزيع الائتمان والأصول الأجنبية» المقدم من كل من أحمد عثمان عبدالرحمن المحطب وعبدالله بدر محمد الحمادي.



وفي هذا العام، منحت جائزة تشجيعية للبحث المعنون «رؤية 2035 وبيئة الأعمال/ الابتكار في الكويت: تمكين الشركات الناشئة المبتكرة من خلال إعادة هيكلة سياسات دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة» المقدم من هنادي مسعود مسفر العجمي.



وشهد الحفل إعلان محافظ بنك الكويت المركزي عن إطلاق «جائزة الطالب الاقتصادي الكويتي 2024» علما أن التفاصيل الخاصة بالجائزة وشروط الترشيح وكيفية تقييم الأبحاث ومواعيد تلقي الطلبات منشورة على الموقع الإلكتروني الخاص بمبادرة «كفاءة» Kafaakw.org، وبإمكان المهتمين والراغبين في المشاركة الدخول إلى الموقع للاطلاع على التفاصيل، وتقديم طلبات الترشح على النماذج الخاصة لذلك بداية من يوم 18 نوفمبر 2024.