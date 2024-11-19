أعلنت وزارة النفط عن مشاركتها في الدورة الـ47 لمعرض الكويت الدولي للكتاب 2024، والتي تنطلق غدا (الأربعاء) بعرض مجموعة مميزة لأحدث إصداراتها النوعية من الكتب والمجلات سواء الورقية أو الإلكترونية.



وبهذه المناسبة، قالت مديرة العلاقات العامة والإعلام بالوزارة الشيخة تماضر الخالد إن إصدارات الوزارة تتناول تاريخ الصناعة النفطية في الكويت وتطورها مبينة أن «النفط» ستعرض مبادرات رقمية حديثة تهدف إلى تعزيز الوعي الثقافي حول القطاع النفطي وتوثيق إنجازاته.



وذكرت الخالد أن الوزارة بصدد إطلاق أحدث إصداراتها والمتمثل في قصة النفط عبر فيديوهات شائقة لجميع المراحل الدراسية، الابتدائية والمتوسطة والثانوية، مبينة أن الفيديوهات التعليمية تسلط الضوء على قصة النفط في دولة الكويت وتهدف هذه المبادرة إلى تعريف الطلبة بتاريخ النفط في الكويت وأهميته كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، علاوة على تسليط الضوء على المراحل المختلفة التي مر بها هذا القطاع الحيوي.



وأفادت بأن الفيديوهات تناولت بداية اكتشاف النفط في الكويت وجهود الرعيل الأول في الاستكشاف التي توجت بتصدير أول شحنة من النفط الخام في العام 1946 كما تعرض لمراحل الإنتاج والتكرير وصولا إلى التصدير الذي وضع الكويت في مقدمة الدول المصدرة للنفط إلى العالم.



وأوضحت أن وزارة النفط استخدمت أحدث تقنيات الرسوم المتحركة لتقديم المحتوى بأسلوب جذاب ومناسب للفئات العمرية المستهدفة مما يتيح للطلبة فهم رحلة النفط بشكل تفاعلي وشائق.



وأكدت أن هذه الفيديوهات تأتي ضمن استراتيجية إدارة العلاقات العامة والإعلام البترولي التي تسعى إلى تعزيز الوعي الطلابي حول أهمية النفط ودوره المحوري في دعم التنمية المستدامة في الكويت، موضحة أن الفيديوهات تسهم في إثراء المناهج الدراسية بمحتوى بصري تعليمي يعكس تاريخ القطاع النفطي في البلاد ومسيرته الناجحة حتى اليوم.



وأشادت الخالد بجهود فريق العمل القائم على تنفيذ هذه السلسلة، مؤكدة استمرارها في تقديم المزيد من المبادرات النوعية التي تستهدف نشر المعرفة النفطية بين الأجيال الناشئة.



وذكرت أن وزارة النفط تواصل ريادتها في التحول الرقمي من خلال إطلاق عدة مبادرات تقنية مبتكرة تشمل (المذيعة الإلكترونية الافتراضية نوف) التي تقدم محتوى إعلاميا رقميا يتماشى مع رؤية الوزارة في دمج التكنولوجيا بالعمل الإعلامي.



وقالت إن جناح الوزارة المشارك في معرض الكتاب الذي يستمر حتى 30 نوفمبر الجاري سيقدم تجربة تفاعلية فريدة لزوار المعرض من خلال توفير روبوت ذكي يمكنهم من خلاله مسح (كود) خاص للوصول إلى الموقع الإلكتروني للوزارة حيث تتوافر الإصدارات والمجلات الإلكترونية بما يعزز من سهولة الوصول إلى المعلومات ويجسد استخدام التكنولوجيا الحديثة في خدمة الزوار.



وبينت أن مشاركة وزارة النفط في معرض الكويت الدولي للكتاب تؤكد التزامها بتعزيز الثقافة النفطية وتوثيق مسيرة القطاع في الدولة، إضافة إلى دعمها الدائم للمبادرات الثقافية الوطنية، مشيدة بالدور الحيوي الذي يؤديه المعرض كمنصة ثقافية تجمع صناع الفكر والكتاب والمبدعين تحت سقف واحد.