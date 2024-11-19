

كرّمت مجلة الأعمال الدولية بنك وربة لتحقيقه انتصارا مزدوجا بفوزه بجائزتي البنك الأكثر استدامة في الكويت 2024 وأفضل خدمات مصرفية رقمية إسلامية في الكويت 2024.



وجـــاء تكريم بنـــك وربة ضمن تكريم المجلة للمؤسسات المتميزة في مختلف تخصصاتها، وقد نظرت لجنة التحكيم في كل مرشح على أساس اتجاهات السوق، والاستقرار الاقتصادي، وتقارير الاستدامة، وأنشطة المسؤولية الاجتماعية للشركات، وتبني التكنولوجيا المبتكرة.



وأوضحت المجلة أن التكريم للبنك جاء بناء على تأكيد البنك لشراكته الأخيرة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لبدء مشروع يهدف إلى التمويل الإسلامي المستدام، مضيفة ان المشروع يركز بشكل كبير على إدارة المخاطر والتقارير والمساءلة في محاولة لتعزيز التآزر بين التمويل الإسلامي والاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة.



كما يعزز النهج التعاوني للتمويل والاستدامة من خلال تزويد المشاركين بالمعلومات اللازمة للتعرف على إمكانات الاستثمار المستدام التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية، وكذلك استضافة بنك وربة فعاليات للتوعية بشأن مشروع الاستدامة والحفاظ على البيئة في يوم البيئة العالمي.



وأشارت المجلة إلى أن بنك وربة أصدر تقريره الخاص بالاستدامة لعام 2023، والذي يتضمن إفصاحات حول معايير مبادرة التقارير العالمية (GRI) وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى اتباع إرشادات بنك الكويت المركزي بشأن التمويل المستدام، ولوائح هيئة أسواق المال الخاصة بتقارير الاستدامة، ودليل بورصة الكويت.



وتقديرا لهذه الجهود المبذولة نحو الاستدامة ومستقبل أفضل، منحت مجلة الأعمال الدولية بنك وربة اللقب المرموق «البنك الأكثر استدامة في الكويت 2024». ويهدف بنك وربة إلى زيادة المساهمة وتنويع انتشاره في جميع أنحاء المنطقة، مما يضيف إلى رؤية الكويت للمستقبل.



وذكرت المجلة أن بنك وربة يحتل مكانة رائدة في مجال الخدمات المصرفية الرقمية بفضل ابتكاراته العديدة في مجال الخدمات المصرفية الرقمية، وخاصة في الكويت.



وكان بنك وربة أول بنك يقدم تطبيقا مصرفيا للشباب في المنطقة يتميز (بتجربة مستخدم) UX مرضية وواجهة غنية بالميزات، بالإضافة إلى ذلك، يوفر برنامج للمكافآت رقميا بالكامل يتيح للعملاء تجميع نقاط الولاء وإنفاقها.



ومن خلال منتج التمويل الرقمي من وربة، Express Finance، يمكن للعملاء الحاليين الحصول على تمويل الوافي حتى 250 ألف دينار مكفول بضمانات دون الحاجة إلى القيام بزيارة إلى أي من فروع وربة، كما أطلق خدمة الحصالة الرقمية التي تشجع العملاء على الادخار.



وأفادت لجنة التحكيم بأن بنك وربة قدم لعملائه خدمة استشارية مصرفية شخصية داخل التطبيق تعرف باسم المستشار المالي والتي تحدد وتقترح أفضل الحلول الرقمية لاحتياجات العملاء المصرفية، وقد أسهمت هذه المبادرات في تحقيق إنجاز «أفضل خدمات مصرفية رقمية إسلامية في الكويت 2024» للبنك.



وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لبنك وربة شاهين الغانم: «يسعدنا الفوز بهذه الجوائز المرموقة من مجلة الأعمال الدولية لعام 2024 في وربة، ونؤمن إيمانا راسخا بأن حماية البيئة واجب الجميع من أجل حماية آفاق الأجيال القادمة، وهذا يدفعنا إلى إطلاق عدد من المشاريع التي تهدف إلى تحسين المستقبل، ونعتقد أننا نعد المسرح لمستقبل رقمي حيث تكون أولويتنا هي الرخاء المالي لعملائنا».



وأضاف الغانم أن بنك وربة يقدم خدمات ومنتجات مصرفية رقمية متقدمة تقنيا، والتي أصبحت الآن من أهم الأولويات للعملاء، وبالتالي نعزز بشكل كبير صناعة الخدمات المصرفية الإسلامية.



وتعتبر «International Business Magazine Awards» مجلة تجارية راسخة تهدف بشكل رئيسي إلى الاطلاع على أعظم الإنجازات التي حققتها المواهب الصناعية والقادة العالميين وقطاعات الشركات، من جميع أنحاء العالم التي تندرج في الفئات التجارية والمالية.



جدير بالذكر أن بنك وربة من البنوك التي حققت نجاحات كبيرة خلال فترة وجيزة حيث احتل مركزا رياديا من خلال تقديم خدمات مصرفية رقمية مبتكرة طبقا للشريعة الإسلامية للأفراد والشركات، وهو من أكثر البنوك المحلية من حيث عدد المساهمين، وتلك من أبرز المقومات التي تجعل البنك قريبا من جميع أفراد المجتمع.