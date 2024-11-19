

أطلق بنك «تم»، أول بنك رقمي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في الكويت، حملة مكافآت وجوائز للعملاء الذين يحولون مكافأتهم الطلابية على حساب «تم»، حيث يحصل عميل المكافأة الطلابية على الباج الذهبي الذي يمنحه العديد من العروض والمزايا الحصرية.



ويتمتع العملاء الذين حولوا مكافآتهم الطلابية إلى حسابهم في بنك «تم» والذين حصلوا على الباج الذهبي بالعديد من المزايا الحصرية خلال فترة الحملة، منها دخول السحب على الجائزة الكبرى في نهاية مدة الحملة لـ 40 فائزا، يحصل كل منهم على مليون نقطة من مكافآت «تم»، مع فرصة الفوز لـ 100 فائز شهريا بـ 100 ألف نقطة، والفوز بكوبونات مشتريات لأحدث المحلات والماركات التي يفضلها الشباب بقيمة 50 دينارا لـ 300 فائز شهريا، علما أن فوز العميل بالنقاط يتيح له فرصة الاسترجاع النقدي من قيمة مشترياته لغاية 1000 دينار.



وتمتد فترة الحملة لغاية شهر يناير لسنة 2025، حيث يمكن لعميل المكافأة الطلابية ترشيح صديق من خلال تطبيق «تم»، وبالتالي يحصل العميل على 5 آلاف نقطة، وذلك بنسخ كود الترشيح وإرساله إلى أي عدد من الأصدقاء والزملاء والمعارف، ويحصل على نقاط مكافأة الترشيح عن أول شخص يفتح حساب «تم»، ويمكن الاستفادة من هذه النقاط عن طريق استبدالها بقسائم شرائية من مجموعة مختارة لأفضل الماركات والمحلات الكبرى الموجودة في مكافآت «تم».



وتؤكد الحملة على اهتمام بنك «تم» الرقمي بعملائه، وسعيه إلى استقطاب عملاء جدد مع تقديم أفضل المزايا والجوائز التي تشمل أكبر شريحة ممكنة من العملاء، خاصة من فئة الشباب والراغبين في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الخدمات الرقمية ذات الجودة العالية.



جدير بالذكر، أن فريق بنك «تم» يتواجد بعدة أماكن منها الجامعات وونتر وندرلاند للتواصل مع العملاء، والتفاعل معهم والرد على جميع استفساراتهم، مع التأكيد على الحرص على مواصلة تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة النوعية التي تهم فئة الشباب.