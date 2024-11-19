

علي إبراهيم



أعلنت كل من شركة طيران الجزيرة، وشركة البحرين للصيرفة، عن تعاونهما في إطلاق خدمة ثورية جديدة تحت اسم «Travel Cash» والتي تهدف إلى تسهيل احتياجات مسافري «الجزيرة» من العملات الأجنبية عند السفر وجعل تجربتهم في صرف العملات سلسة ومتاحة لهم في ثلاث خطوات سريعة تبدأ باختيار العملة والمبلغ، ومن ثم الاستلام والسفر.



وقال نائب الرئيس التنفيذي لشركة طيران الجزيرة، كريشنان بالاكريشنان، «ندرك أن عملية صرف العملات قبل موعد السفر غالبا ما يتم تأجيلها إلى اللحظة الأخيرة، الأمر الذي قد يضيف المزيد من الضغوطات غير الضرورية عند السفر، لذا يسعدنا اليوم الإعلان عن خدمة Travel Cash التي تعد أحدث الخدمات التي تم تصميمها لعملاء طيران الجزيرة».



وأضاف كريشنان خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن إطلاق الخدمة الجديدة عن هذه الخدمة الجديدة أنها تأتي ضمن سعي «الجزيرة» الدائم لتعزيز تجربة السفر عبر شبكتها التي تشمل أكثر من 60 وجهة.



وزاد «يسرنا أن نتعاون مع البحرين للصيرفة في توفير هذه الخدمة لعملائنا لتكون الحل الأمثل للتخفيف من الضغوطات عليهم وجعل رحلتهم القادمة أسهل».



وتتوافر هذه الخدمة الجديدة على موقع طيران الجزيرة jazeeraairways.com وتطبيقها على الهواتف النقالة، حيث يختار المسافرون العملة التي يحتاجون إليها والمبلغ الإجمالي مباشرة، وبعد القيام بطلبهم، يمكنهم تسلم القيمة بالعملة بعد ساعة من أي فرع من فروع شركة البحرين للصيرفة أو قبل السفر في الفرع المتوافر في مبنى ركاب الجزيرة T5.



وتستجيب هذه الخدمة المبتكرة إلى فجوة في طريقة صرف العملات التقليدية، وتعتمد على طرح بديلا يوفر السرعة والأمان التام والفعالية من حيث التكلفة في الصرف. ولا تقتصر مزايا خدمة Travel Cash على صرف العملات، فهي تمكن المسافرين من إعادة بيع المبلغ الذي لم يتم صرفه بنفس سعر الصرف إن كان ذلك في غضون 30 يوما من الشراء.



من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة البحرين للصيرفة، ماثيوز فاروغيس «نحن سعداء بإطلاق خدمة Travel Cash بالشراكة مع طيران الجزيرة كأحدث حل من بين مجموعة الحلول التي نستهدف بها المسافرين والعملاء لنمنحهم تجربة متكاملة ومريحة».



وتمتلك شركة البحرين للصيرفة أكثر من 60 فرعا منتشرا في أنحاء الكويت، توفر فيها خدمات تحويل الأموال إلى أكثر من 200 دولة بسرعة وأمان، وذلك عبر شراكتها مع الخدمات العالمية MoneyGram وTransFast وEzRemit، كما تمتلك «البحرين للصيرفة» خدمة خاصة بها لتحويل الأموال عبر منصتها الإلكترونية BEC Online وتطبيق BEC Pay، ما يسمح للعملاء بإرسال الأموال بسرعة وأمان من راحة منازلهم أو مكاتبهم أو أثناء التنقل.



وتعيد خدمة Travel Cash تعريف الطريقة التي يستعد بها المسافرون لرحلاتهم من خلال توفير خيار سهل الاستخدام بالتخلص من التوتر والوقت الذي تتطلبه الطرق التقليدية لصرف العملات، إذ يأتي ذلك من التزام كل من شركة البحرين للصيرفة وطيران الجزيرة بتقديم تجربة سفر أفضل لعملائها.