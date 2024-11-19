تتوقع شركة الخدمات المالية اليابانية «نومورا» تثبيت الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماع السياسة النقدية في ديسمبر، لتكون بذلك أول شركة وساطة عالمية تشير إلى توقف مؤقت لدورة التيسير النقدي قبل تولي «دونالد ترامب» مهامه في البيت الأبيض.



وتقول الشركة اليابانية إن الفيدرالي سيقوم بتخفيضين لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعي مارس ويونيو المقبلين، بعدما تم تخفضيها بمقدار 75 نقطة أساس خلال العام الحالي.



وبعد الخفض المحتمل بمقدار ربع نقطة مئوية في يونيو المقبل، تتوقع «نومورا» توقفا لفترة طويلة لتخفيضات الفائدة حتى مارس 2026، حسبما نقلت وكالة «رويترز».