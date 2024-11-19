ارتفع الدولار مقابل الين خلال تعاملات أمس، بعدما أشار محافظ بنك اليابان إلى مزيد من تشديد السياسة النقدية في المستقبل، لكنه ترك توقيت تلك الخطوة مفتوحا، في حين استقر اليورو بعد هبوطه إلى أدنى مستوى في عام أواخر الأسبوع الماضي. وارتفع الدولار 0.51% إلى 154.95 ين، بعدما سجل أدنى مستوى له يوم الجمعة عند 153.86. وتراجع الدولار أواخر الأسبوع الماضي بعدما حذر وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو السوق من تدخل محتمل إذا انخفض الين كثيرا وبسرعة كبيرة.



ومقابل سلة من ست عملات رئيسية، استقر الدولار عند 106.7، بعد أن لامس أعلى مستوى له في عام عند 107.07 يوم الجمعة. وارتفع المؤشر 1.6% الأسبوع الماضي، مسجلا مكاسب لستة أسابيع خلال الأسابيع السبعة الماضية. وصعد اليورو قليلا إلى 1.0547 دولار، رغم أنه ظل قريبا بشكل غير مريح من أدنى مستوى له في عام عند 1.0496 دولار الذي سجله يوم الخميس.