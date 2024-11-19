

دمشق - هدى العبود



كشفت المطربة شهد برمدا عن البوستر الترويجي لأغنيتها الجديدة التي تحمل عنوان «إحساسي صفر»، من كلمات اياد رمضان البني، وألحان طارق شمس، وتوزيع موسيقي لنزار التارك، وإنتاج الموسيقى «حياة»، ونشرت بوستر الأغنية عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي وأرفقته بما يلي: «كم مرة قلت صاير إحساسي صفر بكلشي، وكم مرة قلت ما بقى في شيء عم يفرحني ولا عم يزعلني، كم مرة قلت مليت من كلشي حتى من حالي، كم مرة كبرت قبل وقتي، كتير قلتوا قلتوا هالكلام لحالكم، بس الحقيقة انو كل هالحكي ان الإحساس مية على مية، وبعمرو ما بيموت ولا بيصير صفر، بس يلي بيخلينا نفكر هيك هو نحنا نفسنا لما نقرر نموت ونحنا عايشين، ونتجاهل حقيقة ان الحياة نعمة ونحنا فيها لنعيش كلشي وعكسه، يعني البقاء مو للأقوى البقاء للقابل على التأقلم مع كل الظروف، هي الغنية هدية لكل لي حاسين ان إحساسهم صار صفر، منشان تعيشوا الحزن شوي وتحسوا بعدين بطعم السعادة والفرح يلي جايين على الطريق.. انتظروني هذه الاغنية ستكون بمثابة عودة لشهد للأغاني الدرامية التي سبق وقدمتها في ألبومها الأول (بعد لي صار)».