

ناصر العنزي



يخوض منتخبنا الوطني «الأزرق» مباراة الأمل الأخير عندما يستضيف منتخب الأردن الليلة على ستاد جابر الدولي في الجولة السادسة من منافسات المجموعة الثانية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، ولا سبيل له سوى الفوز كي يواصل المنافسة على التأهل، بانتظار جولات أخرى أكثر تنافسا بعدما تجمد رصيده عند 3 نقاط عقب 3 تعادلات مع الأردن والعراق وفلسطين وخسارته من عمان وكوريا الجنوبية.



وبات «الأزرق» بحاجة ماسة الى تحقيق الفوز الأول له اليوم أمام المنتخب الأردني وصيف بطل آسيا (8 نقاط)، حيث يتصدر المنتخب الكوري المجموعة بـ13 نقطة والذي سيلتقي اليوم فلسطين (نقطتان) في العاصمة الأردنية عمان، كما يلتقي العراق (8 نقاط) مع عمان (6 نقاط) في مسقط.



ويدخل منتخبنا الوطني مواجهة اليوم بعدما خاض نزالا ثقيلا مع كوريا الجنوبية الخميس الماضي انتهى لمصلحة رفاق سون هيونغ مين 3-1، بعدما فرض نجوم كوريا سيطرتهم وسط محاولات جادة من منتخبنا الوطني في الشوط الثاني أربكت دفاع الخصم ونتجت عن هدف جميل من قدم محمد دحام، وعلى المدرب خوان بيتزي أن ينزع اليوم عنه رداء «التردد» ويدخل بعناصر ذات قوة هجومية متمكنة.



ومن المتوقع أن يحدث بيتزي تعديلات على تشكيلته اليوم إذا سيكون مهاجمه يوسف ناصر في التشكيلة الأساسية، بعدما شارك في الشوط الثاني في المباراة السابقة إلى جانب محمد دحام وسلمان العوضي وعيد الرشيدي، في حين سيكون يوسف ماجد رهان المدرب على أحداث فارق عند مشاركته، كما يجب على المدرب ومدافعيه معالجة أخطائهم بعدما تلقت شباكه 10 أهداف، أما المنتخب الأردني فيضم عناصر مقتدرة قادرة على تحقيق الفوز أيضا مثل يزن النعيمات وموسى التعمري.



ويغيب عن صفوف الأزرق معاذ الأصيمع وسامي الصانع للإيقاف، وحسين أشكناني ورضا هاني للإصابة.



يدير اللقاء طاقم تحكيم ماليزي بقيادة حكم الساحة محمد نصر الدين، ويعرف عنه كثرة توجيه البطاقات الملونة.