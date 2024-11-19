

مبارك الخالدي



أكد المدربان الأرجنتيني خوان بيتزي والمغربي وجمال سلامي صعوبة المواجهة التي ستجمع الأزرق ومنتخب الأردن أمس ضمن الجولة السادسة لتصفيات كأس العالم وحاجة كل منهما إلى الفوز، جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقده المدربان يوم أمس بحضور اللاعبين عيد الرشيدي وعبدالله نصيب.



وقال بيتزي «قمنا بعمل جيد للإعداد لهذه المباراة رغم الغيابات لبعض اللاعبين بسبب الإندارات أو الإصابة، لكننا في كل الأحوال نحن في أتم الجاهزية لخوض المباراة».



وأضاف: لن تكون المواجهة سهلة أمام منافس نحترمه، وهو منتخب قوي ولديه طموح في المنافسة، إلا أننا نثق في لاعبينا ونمتلك العناصر التي ستتحقق هدفنا، فنحن بحاجة إلى الفوز والثلاث نقاط، لافتا إلى دعمه للاعبين الشباب لكنهم بحاجه إلى الوقت والصعود التدريجي قبل أن يحصلوا على مقاعدهم الأساسية في الفريق الأول.



من جانبه، قال اللاعب عيد الرشيدي «نحن في أتم الجاهزية، والمباراة تعني لنا الكثير بعد التعثر أمام منتخب كوريا الجنوبية». من جهته، قال مدرب منتخب الأردن المغربي جمال سلامي «حضرنا للمباراة بشكل جيد بعد وصولنا مبكرا والمباراة تذكرنا في اللقاء الأول، حيث أضعنا الفوز ونقاط مهمة، لكننا استرجعنا وضعنا الطبيعي، ونقف اليوم في المنافسة، لذلك فنحن لا نريد ضياع نقاط هذه المباراة، على الرغم من أننا نشعر بالضغط، وذلك لصعوبة المهمة حيث أظهر منتخب الكويت قوته أمام كوريا، ولا يمكن أن نتهاون معه، وعلينا إيجاد الحلول والتزام الجدية إذا ما أردنا الثلاث نقاط، مشيرا إلى انه يمتلك خط هجوم ضارب وينتظر منه الكثير».



وقال اللاعب عبدالله نصيب: هي مباراة مهمة بالنسبة لنا، ونتطلع إلى الفوز وتعويض النقاط التي خسرناها بالتعادل مع الكويت في الجولة الأولى لمواصلة مشوار التأهل إلى المونديال.