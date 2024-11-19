

الدوحة ـ فريد عبدالباقي



يبحث المنتخب القطري عن رد اعتباره عندما يحل ضيفا على المنتخب الإماراتي في



الـ 7:00 مساء اليوم على ستاد آل نهيان في أبوظبي، ضمن مواجهات الجولة السادسة من مباريات المجموعة الأولى للمرحلة الثالثة والحاسمة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.



وكان «العنابي» خسر مباراته الافتتاحية في تصفيات المرحلة الثالثة على أرضه وبين جماهيره أمام «الأبيض الإماراتي» بنتيجة 1-3، في الوقت الذي استعاد كامل حظوظه في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل المباشر إلى المونديال بعد فوزه في الجولة الخامسة على أوزبكستان 3-2 في الدوحة.



ويتساوى المنتخبان الإماراتي والقطري برصيد 7 نقاط، لكن فارق الأهداف في صالح الإمارات التي تحتل المركز الثالث ثم «العنابي» بالمركز الرابع.



من جهة أخرى، تبحث السعودية في ثاني ظهور مع المدرب الفرنسي هيرفي رينادر العائد لقيادتها من جديد بديل الإيطالي روبرتو مانشيني المقال لسوء النتائج، عن نقاط ضرورية تحيي آمالها بالتأهل وفوز أول في 4 مباريات، عندما تحل ضيفه على إندونيسيا متذيلة ترتيب المجموعة الثالثة.



وصحيح ان السعودية عادت بنقطة التعادل السلبي من أستراليا في الجولة الماضية، وألغي لها هدفا في الوقت القاتل، إلا أن خسارتها أمام اليابان 0-2 وتعادلها مع البحرين دون أهداف وضعاها في المركز الثالث بفارق الأهداف خلف أستراليا برصيد 6، لكن بفارق كبير عن اليابان المتصدرة بـ13 نقطة والتي باتت على مشارف التأهل اذ تحل على الصين الرابعة بـ 6 نقاط.