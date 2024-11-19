

تأكيداً على التزامها الراسخ بتمكين الشباب وتعزيز الرياضة، قدمت شركة Ooredoo الكويت رعايتها لفريق «كويت ترايثلون سنتر» في مشاركته ضمن سلسلة بطولات الترايثلون الخليجية للأطفال والكبار التي أقيمت في قطر بالتعاون مع أكاديمية A13 وفي دبي للفئة العمرية للكبار، وذلك بهدف توفير منصة مميزة للرياضيين الشباب والكبار لإبراز مواهبهم وتحقيق إنجازات على المستويين الإقليمي والدولي.



وقد تألقت مجموعة من الرياضيين الكويتيين الموهوبين ضمن فئة الأطفال، حيث حقق الفريق 4 ميداليات، إذ حققت شيخة العوضي فضية فئة 12 عاما ورند الوزان فضية فئة 7 أعوام ومشاري العومي فضية فئة 9 أعوام وجمال الهديب برونزية فئة 7 أعوام.



كما أشادت Ooredoo بجهود وتفاني بقية أعضاء الفريق، وهم: جوان وجنى العثمان، شيخة الغانم، عبدالله العنزي، وعبداللطيف العثمان.



كما حقق فريق «كويت ترايثلون سنتر» للكبار أداء استثنائيا في بطولة T100 التي أقيمت في دبي، حيث أحرز الفريق 6 ميداليات، إذ حققت نوف الدعيج ذهبية الفئة العمرية وبرونزية الترتيب العام، كما حقق عبدالعزيز الهويدي ذهبية الفئة العمرية والفضية لكل من نورة الدعيج وهدى الصالح ونور البراك.



وفي تعليقها على هذه الإنجازات، أعربت شركة Ooredoo الكويت عن فخرها الكبير بأداء الفريق، مشيرة إلى أن دعم الشباب الكويتي يمثل محورا رئيسيا في استراتيجيتها لتعزيز الرياضة كجزء لا يتجزأ من مسؤوليتها الاجتماعية، كما أكدت الشركة على التزامها بتوفير الفرص للشباب لتنمية مواهبهم وتحقيق التميز على المستويات الإقليمية والعالمية.



وتجسد رعاية Ooredoo الكويت لفريق «كويت ترايثلون سنتر» التزامها المستمر بدعم المبادرات الرياضية وتعزيز أنماط الحياة الصحية. ومن خلال برامجها المتنوعة في مجال المسؤولية الاجتماعية.