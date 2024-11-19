

بمبادرة رياضية تجمع الجامعات الخاصة في الكويت، ينطلق دوري كيبكو للجامعات برعاية كريمة من رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد الناصر ودعم كريم من شركة مشاريع الكويت «كيبكو».



ويهدف الدوري، الذي تنظمه الجامعة الأمريكية في الكويت، إلى توفير مساحة رياضية مميزة لطلاب الجامعات للتنافس في عدد من الرياضات المختلفة وتعزيز روح التعاون والانتماء.



وقد انطلقت البطولة أمس وتستمر حتى مايو المقبل، وتشمل رياضات متنوعة مثل كرة القدم، الكرة الطائرة، كرة السلة، البادل، كرة الصالات، والرياضات الإلكترونية، مما يتيح للطلاب فرصة تحقيق طموحاتهم الرياضية في إطار أكاديمي وتنافسي.



وبهذه المناسبة، عبر نائب رئيس الجامعة للشؤون الطلابية د.عبدالرحمن الفرحان عن أهمية هذه البطولة قائلا: «تمثل بطولة كيبكو الجامعية فرصة حيوية لتعزيز ثقافة الروح الرياضية والعمل الجماعي بين المؤسسات الأكاديمية في الكويت. ومن خلال استضافة هذه البطولة بدعم من شركة كيبكو، تؤكد الجامعة الأمريكية في الكويت التزامها برعاية النمو الشخصي والرياضي للطلاب، وإلهام الجيل القادم من الرياضيين لتحقيق إمكاناتهم الكاملة داخل وخارج الملعب».



من جهته، أشار عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ جابر الثامر الى فخر واعتزاز اللجنة الأولمبية الكويتية برعاية دوري كيبكو للجامعات قائلا:«دوري كيبكو يعد من أهم المبادرات التي تهدف إلى تعزيز الرياضة الجامعية في الكويت، وتنمية قدرات الشباب في بيئة تنافسية شريفة ومتميزة وهذه الرعاية انطلاقا من التزام اللجنة الأولمبية الكويتية بدورها الوطني في دعم الرياضة على جميع المستويات، وتشجيع المواهب الرياضية الشابة، وإيمانا منها بأهمية الاستثمار في الطاقات الشبابية لتحقيق مستقبل رياضي مشرق للكويت».



بدوره، قال مساعد مدير الاتصال المؤسسي وعلاقات المستثمرين عبدالله الخضري: «سعداء برعاية هذه البطولة، وذلك لإيماننا بأهمية دعم الشباب والمساهمة في تطويرهم على مختلف الصعد العلمية والمهنية والرياضية وسعداء بالمساهمة في مسيرة الرياضة التنافسية على المستوى الأكاديمي في الكويت، وذلك لالتزامنا بتعزيز المبادرات التي تحسن جودة الحياة وتعود بالفائدة على المجتمع، كما نتمنى للجامعة الأمريكية في الكويت التوفيق في تنظيم هذا الحدث الرياضي».