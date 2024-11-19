

عبدالله قنيص



تمكن رجال مباحث العاصمة من توقيف شخصين من المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية للاتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح ناري، فيما تبين ان هناك طرفا ثالثا، وهو خليجي هرب إلى موطنه، عقب انكشاف أمر اتجارهم في المواد المخدرة وإطلاق النار على مركبة شخص.



وقال مصدر أمني ان عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغا من مقيم في البلاد بصورة غير قانونية عن تعرض مركبته لإطلاق نار من قبل مركبة على متنها مقيم آخر وشخص خليجي في منطقة الصليبخات، حيث أخضع المبلغ للتحقيق ليكشف عن أنه كان يقوم بشراء كمية من الكوكايين وحدث خلاف على السعر فقام المدعى عليهما بإطلاق النار عليه فتضررت سيارته.



وأضاف المصدر: جرى تحديد هوية المدعى عليهما وضبط أحدهما، وتبين ان الثاني غادر البلاد، فيما تبين ان السلاح المستخدم كان بحوزة الخليجي المغادر.