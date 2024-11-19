

محمد الجلاهمة - منصور السلطان



تمكن قطاع العمليات، الممثل في الإدارة العامة للمرور وشرطة النجدة، من تحرير أكثر من 44 ألف مخالفة مرورية وضبط 17 حدثا من دون رخصة سوق و29 شخصا بحالة غير طبيعية أو بحوزتهم مخدرات وخمور، خلال الأسبوع الماضي.

وتضمنت الإحصائية الأسبوعية الصادرة عن الإدارة العامة للمرور تحرير 39170 مخالفة مرورية وضبط 17 حدثا من دون رخصة سوق وتوقيف 4 أشخاص لحيازتهم مواد مخدرة. وقام إدارة المرور بالتعامل مع 1589 حادثا مروريا عن الفترة نفسها.

أما رجال شرطة النجدة فأوقفوا 7 أشخاص لحيازتهم مخدرات أو تعاطيها و18 شخصا للاشتباه في أنهم بحالة سكر، وذلك خلال الفترة من 10-16 الجاري. كما تم تحرير 5464 مخالفة مرورية.