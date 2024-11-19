في قلب مدينة نيويورك الصاخب تستقر مكتبتها العامة صرحا عظيما يحتضن بين جدرانه قرونا من المعرفة يبحر فيها الزوار ببطون الكتب متلمسين شغف المدينة بالثقافة وإشعاعها الحضاري.



وتحتل مكتبة نيويورك العامة المرتبة الثانية في قائمة أكبر المكتبات بالولايات المتحدة والرابعة على مستوى العالم وتبسط وجودها في المدينة بانتشار أفرعها الـ92 في مناطق: برونكس وستاتن آيلاند ومانهاتن، حيث يقع مبناها الرئيسي الذي يحوي مجموعة هائلة من المجلدات القيمة والوثائق التاريخية والمخطوطات النادرة التي تخدم ملايين القراء.



وتظل المكتبة منذ افتتاحها رسميا عام 1911 وجهة أساسية للباحثين والطلاب والمهتمين بالأدب من خلال ما تقدمه من برامج تعليمية وندوات ثقافية ومعارض فنية، بالإضافة إلى دورها المحوري في تنمية الوعي الثقافي لكل من المجتمعين المحلي والدولي.