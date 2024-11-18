بعد فترة هدوء نسبي استمرت طوال ساعات نهار الاثنين، استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي قرابة الساعة السادسة والنصف مساء منطقة زقاق البلاط وسط العاصمة بيروت قرب جسر الرينغ المؤدي إلى القسم الشرقي من العاصمة.



وأفيد عن سقوط صاروخين قرب حسينية الزهراء، في منطقة تعج أساسا بالسكان والنازحين.



ووفق الوكالة الوطنية للاعلام، اعلنت وزارة الصحة العامة، في بيان، أن «غارة العدو الإسرائيلي على زقاق البلاط في بيروت أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد 4 أشخاص وإصابة ثمانية عشر آخرين بجروح».



وأفادت الوكالة بإطلاق نداءات في مكان الاستهداف في منطقة زقاق البلاط، لإفساح المجال أمام السيارات التابعة للدفاع المدني وسيارات الإسعاف وعدم التجمع في المكان، تسهيلا لعمل فرق الإسعاف في رفع الأنقاض ونقل المصابين.



كما اغار الطيران المعادي، مستهدفا مفرق العباسية وبلدة جبشيت، ما أدى إلى اصابة مواطنين، إصابة احدهما خطرة ونقلا إلى المستشفى للمعالجة وفق الوكالة.



وشن الطيران الحربي الاسرائيلي غارة استهدفت بلدة السلطانية في قضاء بنت جبيل.



وجاءت الغارات بعد الإعلان رسميا عن إلغاء الموفد الأميركي أموس هوكشتاين إلى بيروت التي كانت مقررة الثلاثاء.