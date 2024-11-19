

بداح العنزي



أصدرت مدير عام البلدية بالوكالة م.منال العصفور قرارا إداريا بإضافة 13 نشاطا وتعديل أسماء 7 أنشطة للائحة المحلات العامة. وتضمن القرار التالي:



مادة أولى: يعتمد توطين الأنشطة على النحو التالي:



٭ تأجير السكوترات الكهربائية - محل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح.



٭ الاستشارات والتدريب في الخدمات الرقمية والبحثية والمعلومات الطبية - مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح.



٭ البيع بالجملة لأنظمة الاستطلاع الفضائي والتصوير عبر الأقمار الاصطناعية - مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح.



٭ صيانة وإصلاح وتركيب أنظمة الاستطلاع الفضائي والتصوير عبر الأقمار الاصطناعية - محل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح.



٭ البيع بالجملة للأسلحة والذخائر للجهات الحكومية العسكرية - مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح.



٭ أندية الرماية للجهات الحكومية العسكرية - حسب المخططات المرخصة وموافقة قطاع التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي.



٭ التأمين التقليدي - محل في الأبنية التجارية - محل في المناطق الخدمية، الحرفية، الصناعية (الشويخ - الري - الفحيحيل - الأحمدي) حسب اشتراطات قطاع التنظيم والمخطط الهيكلي.



٭ جميع أنواع التأمين التكافلي - محل في المناطق الخدمية، الحرفية، الصناعية (الشويخ - الري - الفحيحيل - الأحمدي) حسب اشتراطات قطاع التنظيم والمخطط الهيكلي.



٭ التأمين التكافلي ضد حوادث السيارات - محل في المناطق الخدمية، الحرفية، الصناعية (الشويخ - الري - الفحيحيل - الأحمدي) حسب اشتراطات قطاع التنظيم والمخطط الهيكلي.



٭ التأمين التكافلي ضد الحرائق والسرقة - محل في المناطق الخدمية، الحرفية، الصناعية (الشويخ - الري - الفحيحيل - الأحمدي) حسب اشتراطات قطاع التنظيم والمخطط الهيكلي.



٭ التأمين التكافلي على معدات النقل البرية والبحرية والجوية - محل في المناطق الخدمية، الحرفية، الصناعية (الشويخ - الري - الفحيحيل - الأحمدي) حسب اشتراطات قطاع التنظيم والمخطط الهيكلي.



٭ وكلاء التأمين - محل في المناطق الخدمية، الحرفية، الصناعية (الشويخ - الري - الفحيحيل - الأحمدي) حسب اشتراطات قطاع التنظيم والمخطط الهيكلي.



٭ بيع الكرفانات - محل في الأبنية التجارية بمساحة 200م2، محل في المناطق الخدمية، الحرفية، الصناعية (الشويخ - الري - الفحيحيل - الأحمدي) حسب اشتراطات قطاع التنظيم والمخطط الهيكلي.



مادة ثانية: اعتماد تعديل أسماء الأنشطة كما يلي:



٭ البيع بالتجزئة للأسلحة والذخائر - البيع بالتجزئة للأسلحة والذخائر للأفراد والسوق المحلي.



٭ أندية لرماية - أندية الرماية للأفراد.



٭ إنشاء أرصفة الموانئ والإنشاءات البحرية - إنشاءات بحرية.



٭ تأجير القوارب الترفيهية والزوارق من دون سائق - تأجير القوارب البحرية وما في حكمها.



٭ تنظيم رحلات سياحية داخلية بحرية - تنظيم الرحلات البحرية.



٭ تأجير السفن والبواخر - تأجير السفن.



٭ تنظيم وتأجير الرحلات السياحية (البرية والبحرية) والإرشاد السياحي الداخلي - تنظيم وتأجير الرحلات السياحية البرية والإرشادات السياحية الداخلية.



مادة ثالثة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.