في إطار مشاركة البلدية لدول مجلس التعاون الخليجي احتفالاتها بأعيادها الوطنية، قامت إدارة العلاقات العامة ممثلة في مراقبة أعمال الزينة ورفع الأعلام برفع أعلام سلطنة عمان الشقيقة بمنطقة أسواق المباركية: سوق الغربللي وسوق الصراريف وشارع الأمير، بمناسبة العيد الوطني الرابع والخمسين للسلطنة.



وبينت الإدارة ان رفع الأعلام في هذه المناسبة العزيزة على قلوب جميع الكويتيين قيادة وحكومة وشعبا قد تمت بالتنسيق مع فريق تطوير أسواق مدينة الكويت لما تمثله منطقة المباركية من قيمة تاريخية وتراثية، وكونها الوجهة المفضلة لمعظم الزائرين للدولة.