ترأس وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري اجتماع اللجنة العليا لقيادات البلدية، والذي تم من خلاله مناقشة العديد من المواضيع التي تسهم في رفع كفاءة أعمال البلدية وتسهيل الإجراءات.



وأكد الوزير المشاري خلال الاجتماع أهمية التعاون ما بين القطاعات ووضع خطة عمل يتم متابعتها وتطويرها بشكل متواصل، بالإضافة إلى توجيه رؤساء المحافظات بتكثيف الجولات الميدانية بشكل مستمر بهدف التوعية الكاملة باللوائح والنظم والالتزام بها دون تهاون مع المخالفين.



وأشار إلى أهمية إنجاز عقود النظافة الجديدة بحيث تكون مختلفة بشكل كامل عن سابقتها من حيث الآليات والأيدي العاملة ومستوى الكفاءة وخلق بيئة تنافسية ما بين المحافظة بمستوى أعمال النظافة مما يجعلها تواكب طموح المواطنين والمقيمين.