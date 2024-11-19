بداح العنزي



أوصت لجنة مزاولة المهن الهندسية في المجلس البلدي خلال اجتماعها أمس برئاسة م.فرح الرومي بوضع آلية لتأهيل ومن ثم تصنيف وترخيص ومراقبة مقاولي التشطيبات والخدمات موضع الجزاءات وتطبيق العقوبات على المخالفين بالتنسيق مع الجهات المعنية.



وقالت م.فرح الرومي ان التوصية جاءت بعد موافقة اللجنة على تعديل القرار الإداري رقم 2009/161 في شأن تصنيف وترخيص مقاولي أعمال البناء والهدم في البلدية على أن يشمل ترخيص وتصنيف لمقاولي أعمال الخدمات والتشطيبات بمختلفها، إضافة إلى التنسيق مع وزارة التجارة والهيئة العامة للقوى العاملة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ووزارة الداخلية والمؤسسة العامة للرعاية السكنية والجهات المعنية الأخرى ذات الصلة لوضع آلية التأهيل.