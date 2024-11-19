أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن مواصلة الفرق الميدانية لإدارات النظافة تكثيف جولاتها التفتيشية لرصد وإزالة مخالفات لائحتي النظافة وإشغالات الطرق البلدية في كل المحافظات، وتفعيل الدور الرقابي للأجهزة الرقابية لتطبيق قوانين البلدية.



وأوضحت أن إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة العاصمة قامت بعمل جولات واسعة على المناطق السكنية والصناعية، وذلك لرفع مستوى النظافة وكل ما يعمل على إعاقة الطريق ويشوه المنظر العام. وفي هذا السياق، قال مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية العاصمة فيصل العتيبي إن الهدف من تكثيف الجولات الميدانية رصد المخالفين واتخاذ كل الاجراءات القانونية بحقهم، لافتا إلى أن فريقه الرقابي يولي اهتماما بالغا برفع مستوى النظافة بالمناطق التي تقع تحت مسؤوليته، فضلا عن رفع كل ما يشوه المنظر الجمالي ويعمل على إشغال الطريق بجميع المناطق، وذلك من خلال الجولات الميدانية التي يقوم بتنفيذها للحفاظ على المنظر الحضاري للمحافظة.



وأكد أن الجولات أسفرت عن تحرير 14 مخالفة تنوعت بين استغلال مساحة ونظافة عامة، بالإضافة إلى رفع 18 دراجة تنوعت بين دراجة مائية (جت سكي) ودراجة نارية بمنطقة الشويخ الصناعية.



وأشار إلى تواصل الجولات الميدانية من قبل الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق، مبينا في هذا الخصوص عدم تهاون الفريق الرقابي في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للائحة النظافة العامة وإشغالات الطرق.