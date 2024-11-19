103 آلاف استدعاء للمركبات والسلع في 10 أشهر.. والكويت تتعاون مع «الخليجي» لضبط العيوب

الإدارة تعتمد على برنامج إلكتروني يجري فيه السحب بشكل عشوائي وشفاف

يمكن للمشاركين التحقق من نتائج السحوبات عبر الموقع الإلكتروني للوزارة لضمان الشفافية

عاطف رمضان

كشف مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة، عبدالرحمن المطيري عن الأدوار المتعددة التي تؤديها الإدارة لضمان حماية حقوق المستهلكين وتعزيز الثقة في الأسواق المحلية، من خلال رؤية شاملة تجمع بين الرقابة الصارمة والخدمات الإلكترونية الفورية. وأضاف المطيري في حوار مع «الأنباء» أن إجمالي عدد طلبات التخفيضات والعروض الخاصة خلال الفترة من 1 يناير 2024 إلى 11 نوفمبر 2024 حوالي 4330 طلبا، شملت تخفيضات متنوعة وعروضا خاصة للجمعيات وجوائز مجانية وتخفيضات موسمية. وأشار إلى أن إجمالي استدعاءات المركبات والسلع خلال الفترة من 1 يناير إلى نهاية أكتوبر 2024 حوالي 103 آلاف و500 استدعاء تقريبا. ولفت إلى أن الإدارة تمنح تراخيص العروض الموسمية لمدة 6 أشهر، وهي من أكثر التراخيص طلبا إلى جانب التراخيص للهدايا المجانية، كما تستقبل الإدارة طلبات مكثفة للتراخيص خلال شهر رمضان وشهر فبراير. وتطرق المطيري إلى حرص الإدارة على مصداقية العروض الترويجية عبر آليات صارمة لمكافحة التجاوزات. وأفاد بأن الإدارة تعتمد على برنامج إلكتروني يجري السحب بشكل عشوائي وشفاف تحت إشراف المفتشين لضمان سلامة الإجراءات. وعن خدمات الإدارة قال انها تتميز بالسهولة والسرعة، إذ يمكن للشركات والمحال التقدم بطلبات التراخيص عبر الموقع الإلكتروني للوزارة دون الحاجة للحضور الشخصي، وفيما يلي التفاصيل:



في البداية، حدثنا عن أبرز اختصاص ومهام إدارة حماية المستهلك؟



٭ تقوم الإدارة بثلاثة أدوار رئيسية وهي الدور «الرقابي» و«الخدماتي» و«التنظيمي»، ويتمثل الدور الرقابي في مراقبة التراخيص والتحقق من الالتزام، بينما يشمل الدور الخدماتي إصدار تراخيص للعروض الترويجية والتخفيضات، ويأتي الدور التنظيمي من خلال السحوبات.



وتعمل الإدارة على متابعة العيوب المصنعية للسلع، والرقابة على الوكالات والكفالات، إضافة إلى التحقق من صحة تخفيضات الأسعار وحملات الترويج التي تقوم بها الشركات، كما أن لدى الإدارة قسم العروض المجانية والاعلان وقسم التخفيضات والأسعار، كما تقوم باستدعاءات المركبات والسلع التي بها عيوب مصنعية.



وتقدم الإدارة خدمات عبر قسم التخفيضات والأسعار مثل ترخيص (التنزيلات، العرض الخاص، التخفيضات، التصفية العامة والخاصة، العروض الموسمية والطارئة).



وتتيح هذه الخدمات للشركات والمؤسسات التجارية الحصول على ترخيص البيع بأسعار مخفضة، وذلك لكل من لديه رخصة تجارية ويرغب باستخراج، عروض التنزيلات، والعروض الخاصة للمحلات، والعروض الخاصة للجمعيات التعاونية والأسواق المركزية، وعروض التصفية العامة والخاصة، والهدايا المجانية، وسحوبات الجوائز، والعروض الموسمية والطارئة، وربط سعر المحلي بأسعار المواقع والتطبيقات، والاسترداد النقدي، وذلك لجميع السلع أو الخدمات التي يقدمها صاحب الترخيص عن طريق مراكز بيعه أو موقعه الإلكتروني أو التطبيق الإلكتروني أو حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي عليه أن يتقدم بطلب ترخيص من إدارة حماية المستهلك عن طريق البوابة الإلكترونية في الرابط التالي: cpd.moci.gov.kw.



العروض الترويجية



كيف يدير فريق المفتشين في الإدارة الرقابة على العروض الترويجية؟



٭ دور المفتشين هو الرقابة والتوعية، إذ ينفذون جولات تفتيشية بالتعاون مع إدارة الرقابة التجارية للتأكد من التزام الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية والمحلات بمتطلبات التراخيص، حيث تلتزم الشركات بتقديم فواتير سابقة للتأكد من أن التخفيضات حقيقية وليست مزيفة وفي حال اكتشاف مخالفات يتم تحويل القضية إلى النيابة التجارية.



طلبات التخفيضات



كم عدد طلبات التخفيضات والعروض التي استقبلتها الإدارة هذا العام؟



٭ بلغ إجمالي عدد طلبات التخفيضات والعروض الخاصة خلال الفترة من 1 يناير 2024 إلى 11 نوفمبر 2024 حوالي 4330 طلبا، شملت تخفيضات متنوعة وعروضا خاصة للجمعيات وجوائز مجانية وتخفيضات موسمية، مما يعكس الاهتمام المتزايد بالعروض الترويجية وتحسين تجربة المستهلك.



استدعاء السلع



كيف تتم إدارة حملات استدعاء السلع؟



٭ تستند عملية الاستدعاء إلى بلاغات رسمية من الشركات المحلية أو الأم توضح السلع أو المركبات التي تحتوي على عيوب مصنعية، ويتم التعاون مع دول مجلس التعاون عبر منصة هيئة المقاييس GSO، ويتم إصدار بلاغات استدعاء تتضمن حملة لمدة 120 يوما، يقدم خلالها تقارير دورية عن استكمال السحب أو التصحيح المطلوب.



كم عدد الاستدعاءات التي قامت بها الإدارة خلال العام الحالي؟



٭ بلغ إجمالي استدعاءات المركبات والسلع لدى إدارة حماية المستهلك خلال الفترة من 1 يناير إلى نهاية أكتوبر 2024 حوالي 103 آلاف و500 استدعاء تقريبا.



سحوبات الجوائز



ما إجراءات السحوبات على الجوائز؟



٭ تعتمد الإدارة على برنامج إلكتروني يجري السحب بشكل عشوائي وشفاف تحت إشراف المفتشين لضمان سلامة الإجراءات، ويمكن للمشاركين التحقق من نتائج السحوبات عبر الموقع الإلكتروني للوزارة لضمان الشفافية.



كيف يتأكد المشارك في السحب بنتيجة السحوبات؟



٭ بإمكان المواطن أو المقيم الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة ويقوم بإدخال رقمه المدني في البحث لمعرفة ما إذا كان اسمه فائزا في السحب أم لا.



طلبات التراخيص



كيف يتم تقديم طلبات التراخيص لدى إدارة حماية المستهلك؟



٭ تتميز خدمات الإدارة بالسهولة والسرعة، إذ يمكن للشركات والمحال التقدم بطلبات التراخيص عبر الموقع الإلكتروني للوزارة دون الحاجة للحضور الشخصي، مما يضمن استجابة فورية للتصاريح في حال اكتمال الوثائق.



هل تستقبل الإدارة شكاوى من المستهلكين؟



٭ الشكاوى من اختصاص إدارة الرقابة التجارية وفي حال تلقينا شكاوى تقوم الإدارة بتحويلها إلى إدارة الرقابة لاتخاذ ما يلزم بحقها.



فواتير الشركات



كيف تتابع الإدارة صحة التخفيضات والعروض؟



٭ تقوم الإدارة بمراجعة الفواتير القديمة والجديدة لضمان مطابقة التخفيضات، وفي حالة اكتشاف عدم التزام يتم إعداد محاضر مخالفات بالتعاون مع إدارة الرقابة التجارية، لتحويلها إلى النيابة التجارية.



ما أطول فترة لتراخيص العروض وأكثر التراخيص إقبالا؟



٭ تمنح الإدارة تراخيص العروض الموسمية لمدة 6 أشهر، وهي من أكثر التراخيص طلبا إلى جانب التراخيص للهدايا المجانية، وتستقبل الإدارة طلبات مكثفة للتراخيص خلال شهر رمضان وشهر فبراير، كما أن إدارة حماية المستهلك تسعى دوما لضمان حقوق المستهلكين وشفافية السوق، مع اعتماد إجراءات صارمة تحقق التوازن بين مصلحة المستهلك والشركات.





