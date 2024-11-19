يواصل البنك التجاري الكويتي فعاليات حملة «التجاري آرت» «Tijari Art» من خلال تنظيم ورشته الثانية - الرسم بالأكريليك، والتي تم تنظيمها بالتعاون مع منصة VO والرسامة غلا البديح، حيث شهدت الورشة حضور عدد كبير من العملاء وأبنائهم من محبي الرسم الذين استمتعوا بتجربة استثنائية تعلموا من خلالها أسرار الرسم بالأكريليك وعبروا عن إبداعاتهم وأفكارهم.



وبهذه المناسبة، قالت أماني الورع - نائب مدير عام قطاع التواصل المؤسسي - إن حملة «التجاري آرت» تواصل نجاحاتها في تمكين المشاركين من مختلف الأعمار لتطوير مهاراتهم الإبداعية واستكشاف عالمهم بأساليب مبتكرة، حيث ان هذه الفعاليات لها دور مهم في تعزيز الروابط المجتمعية وإثراء التجارب الهادفة. كما أن ورش العمل التي يتم تنظيمها في إطار هذه الحملة تشجع على التفاعل الإيجابي وتتيح للجميع فرصة للابتكار والمشاركة في أنشطة تخدم أهداف الاستدامة.



وفي ختام الورشة، توجهت الرئيس التنفيذي لمنصة VO زهراء دهداري والرسامة غلا البديح بالشكر والتقدير الى البنك على التعاون المشترك لتنظيم هذه الفعالية الهادفة لتعزيز مبدأ الاستدامة المجتمعية والإبداع وتطوير المهارات الفنية للمشاركين.



وأعرب المشاركون في الورشة عن سعادتهم واستمتاعهم بهذه التجربة، وقدموا شكرهم الى البنك على إتاحة فرصة لهم للتفاعل المجتمعي وتعزيز مواهبهم في بيئة ممتعة وملهمة.



هذا، وتستمر حملة «التجاري آرت» في تقديم المزيد من الورش خلال الأسابيع المقبلة، حيث ستشمل تشكيل الفخار والرسم الغرافيتي لتقديم تجربة شاملة تستهدف مختلف شرائح المجتمع وتمنح المشاركين فرصة لتطوير مواهبهم والتعبير عن أنفسهم بطرق إبداعية.