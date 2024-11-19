نظمت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ورشة عمل حول «الأساليب الببليومترية الخاصة بدراسة وتقييم تأثير النشر العلمي»، بالتعاون مع مركز دراسات العلوم والتكنولوجيا CWTS التابع لجامعة ليدن في هولندا.



وقالت المؤسسة في تصريح صحافي إن الورشة هدفت إلى استعراض عدد من مؤشرات القياس الببليومترية الأساسية والمتقدمة التي تستخدم لقياس الإنتاج العلمي من الأبحاث الأكاديمية والمقالات العلمية واستشهادات المراجع، ومعامل التأثير في عدد من قواعد البيانات الرائدة مثل Scopus (Elsevier) وWeb of Science (Clarivate) وDimensions (Digital Science).



وأضافت أن مواد الورشة قدمها أحد الخبراء في تحليل الأداء البحثي للمؤسسات الأكاديمية والمراكز البحثية، وهو يعمل في مركز دراسات العلوم والتكنولوجيا، ويعتبر أيضا عضوا دائما في فريق تصنيف CWTS Leiden، الذي يتولى تقييم أكثر من 1400 جامعة سنويا بناء على أداء البحث، مع التركيز على التأثير العلمي والتعاون.



وشارك في الورشة عدد من الباحثين والمهتمين في تصنيف الجامعات وجودة البحث العلمي من المؤسسات الأكاديمية والبحثية الوطنية كجامعة الكويت وجامعة عبدالله السالم ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، بالإضافة إلى الجامعات الخاصة ومكتبة الكويت الوطنية.



يذكر أن مركز دراسات العلوم والتكنولوجيا في هولندا متخصص في تحليل الإنتاج العلمي من خلال استخدام أساليب كمية تتيح قياس مدى تأثير النشر العلمي وتحليل التوجهات في البحث العلمي واستشهادات المراجع Citations، بالإضافة إلى تقييم جودة الأبحاث والمؤسسات الأكاديمية.



وكانت المؤسسة قد استعانت بالمركز الهولندي لإجراء دراسة عن تأثير المشاريع البحثية التي تمولها على المجتمع البحثي تمحورت حول تقييم نقاط القوة والضعف في الأداء البحثي ومدى توافقها مع أهداف برنامج الأمم المتحدة الانمائي، مع التركيز على كيفية تحسين جودة الأبحاث المنتجة.