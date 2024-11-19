دارين العلي



تسلمت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة وثائق 8 عطاءات لشركات تتنافس فيما بينها على تنفيذ مشروع إنشاء وإنجاز مبنى متكامل للتدريب، لدراستها وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها خلال 30 يوما. وقالت مصادر مطلعة في الوزارة إنه من المقرر أن يتم تحديد الشركة الفائزة بناء على المعايير الفنية والمالية المحددة في وثائق المناقصة، موضحة أن المشروع يعد جزءا من سلسلة من المبادرات التي تسعى الوزارة من خلالها إلى رفع مستوى الكفاءة المهنية والتقنية للعاملين في القطاع، وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات المستقبلية في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة. وذكرت المصادر أن المشروع يهدف إلى إنشاء مركز تدريب بأحدث التقنيات، بحيث يضم قاعات تدريب متعددة الاستخدامات، مناطق للاختبارات العملية، ومرافق أخرى تهدف إلى تزويد المتدربين بالمعرفة والمهارات التي تتماشى مع أحدث التطورات في مجالات الكهرباء والماء والطاقة المتجددة. ولفتت إلى ان المبنى سيتضمن جميع العناصر التي تضمن بيئة تعليمية متكاملة، بما في ذلك أحدث التقنيات في مجال التدريب الرقمي والمحاكاة العملية، كما سيتم تصميم المبنى بما يتماشى مع المعايير البيئية والاستدامة، في خطوة تهدف إلى دعم توجهات الوزارة نحو التحول نحو الطاقة المتجددة والحفاظ على البيئة.