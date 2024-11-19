أعلنت «زين» عن رعايتها الحصرية لليوم التوعوي المفتوح في مول العاصمة بالتزامن مع اليوم العالمي للسكري الذي يصادف 14 نوفمبر من كل عام، والذي أقامه معهد دسمان للسكري - أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي - بهدف رفع الوعي المجتمعي حول داء السكري، وتقديم الفحوصات والاستشارات الطبية، والتعريف بأبرز سبل العلاج والوقاية.



وتم تدشين اليوم التوعوي بحضور الرئيس التنفيذي لـ «زين» الكويت نواف الغربللي، ومدير عام معهد دسمان للسكري بالتكليف د.فيصل حامد الرفاعي ومسؤولي الجهتين.



وأتى دعم «زين» لهذه البادرة انطلاقا من حرص الشركة على الإسهام المباشر والتفاعل مع مختلف الجهود والأنشطة التي تتبناها مؤسسات القطاعين العام والخاص لتعزيز الصحة العامة في المجتمع، وتعزيز الوعي الصحي حول الأمراض المزمنة وكيفية الوقاية منها، وبالأخص داء السكري المنتشر بشكل كبير في الكويت.



وشمل اليوم التوعوي - الذي أقامه معهد دسمان للسكري للسنة السابعة عشرة على التوالي - العديد من الأنشطة الصحية والتوعوية مثل تقديم الفحوصات الطبية المجانية لقياس سكر الدم والمؤشرات الحيوية، والاستشارات الطبية والغذائية، والتمارين والنصائح التي تخص اللياقة البدنية، ورعاية القدمين، والأنشطة الخاصة بالأطفال، وغيرها.



كما أتاحت الفعالية الفرصة للحضور للتعرف على مبادرات المعهد البحثية بتواجد فريقه المختص لشرح ما يجريه من أبحاث، ولتشجيع أفراد المجتمع للمشاركة في المشاريع البحثية المتعددة بما يلائم حالتهم الصحية.



ونظم المعهد هذا اليوم المفتوح استمرارا في رسالته المتمثلة بمكافحة داء السكري في دولة الكويت من خلال الأبحاث والإسهام بالوقاية المتكاملة والتدريب والتثقيف والعلاج، حيث يحرص على تنظيم برامجه التوعوية على مدار العام لتسليط الضوء على هذا الداء وإيصال رسالة توعوية لكل أفراد المجتمع وتوعيتهم بأساليب ومهارات التعايش السلمي معه وعوامل خطورته وكيفية الوقاية منه.



وتحرص «زين» على تعزيز تعاونها مع مختلف الجهات الصحية في البلاد - ومنها معهد دسمان للسكري - لتقديم البرامج التفاعلية والمبادرات التي من شأنها الإسهام في تحقيق الأهداف المشتركة ودعم المنظومة الصحية، إلى جانب رفع حالة الوعي الصحي لدى المجتمع.