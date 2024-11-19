عقدت شركة «ولدن» الوكيل الحصري لبراند د.ميد كريستين شراميك الألماني مؤتمرها السنوي لاخصائيات البشرة في الكويت، واستضافت الشركة هذا العام أليكس شراميك - دريسيو المدير التنفيذي والمالك للشركة الألمانية، وجاسمين جروش المدربة الدولية المعتمدة.



وألقى د.فؤاد نقولا المدير العام لشركة ولدن الكلمة الافتتاحية للمؤتمر ورحب بالحضور الكريم وتبعه أليكس متحدثا عن تاريخ شركة كريستين شراميك، وكيف ساهمت الشركة في علاج مختلف الحالات حول العالم على مدار 60 عاما، وتم شرح أحدث العلاجات الخاصة بالبشرة، وتبعته جاسمين بعمل جلسة تدريبية للحضور.