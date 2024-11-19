استخدمت روسيا حق النقض «فيتو» لإسقاط مشروع قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية في السودان وحماية المدنيين من النزاع الذي يمزق البلد منذ أبريل 2023.



وحصل مشروع القرار المقدم من سيراليون والمملكة المتحدة، على تأييد 14 عضوا من أعضاء مجلس الأمن الـ 15، بينما لم يتمكن المجلس من اعتماد القرار بسبب استخدام روسيا للفيتو.



وبالتالي فشل مجلس الأمن في اعتماد قرار بشأن السودان يطالب الجيش وقوات الدعم السريع باحترام التزاماتها في إعلان جدة بشأن حماية المدنيين وتنفيذها بشكل كامل، بما في ذلك اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب وتقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين.



وبعد التصويت قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن إن «المدنيين السودانيين عانوا من عنف لا يمكن تصوره خلال الحرب وإن هذه المعاناة ندبة على الضمير الجماعي».



وأضاف «في وجه هذه الأهوال عملت المملكة المتحدة وسيراليون لجمع هذا المجلس معا لمعالجة هذه الأزمة والكارثة الإنسانية لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية والدعوة لإيقاف إطلاق النار».



وفي المقابل أوضح نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي أن بلاده تتفق مع جميع أعضاء المجلس على الحاجة لحل عاجل للصراع في السودان وأن الحل الوحيد لذلك هو اتفاق الجانبين المتحاربين على إيقاف إطلاق النار.



وأضاف بوليانسكي «نؤمن بأن دور مجلس الأمن يتمثل في مساعدة الطرفين على تحقيق ذلك ولكن يجب أن يتم ذلك بشكل متسق ومنفتح وألا يفرض على السودانيين عبر قرار من مجلس الأمن رأي أعضائه حول كيف يجب أن يكون شكل الدولة المستقبلية».



وأشار إلى أن المشكلة الرئيسية في «مشروع القرار البريطاني» تتمثل في «الفهم الخاطئ» لمن يتحمل المسؤولية عن حماية المدنيين في السودان وأمن الحدود والسيطرة عليها ومن يجب أن يتخذ قرار دعوة قوات أجنبية إلى البلاد.



وكان مشروع القرار وفق وكالة فرانس برس يدعو الأطراف إلى «الوقف الفوري للأعمال العدائية والالتزام بحسن نية بحوار من شأنه أن يسمح بالمضي قدما نحو خفض التصعيد بهدف الاتفاق على وقف لإطلاق النار على الصعيد الوطني بشكل عاجل».



وامس، وصل إلى مدينة بورتسودان المبعوث الأميركي الخاص توم بيرييلو في زيارة استغرقت عدة ساعات.



والتقى بيرييلو رئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، كما عقد لقاءات مع وزير الخارجية السوداني علي يوسف ومفوض العون الإنساني وعدد من القيادات الأهلية.



وتضمنت اللقاءات بحث الأوضاع الإنسانية، ووصول المساعدات، وحماية المدنيين.



وفي تطور آخر، قالت شبكة أطباء السودان في بيان، أمس، إن قوات الدعم السريع اجتاحت منطقة «ود أبو صالح» بشرق النيل بالعاصمة الخرطوم ونهبت المستشفى والصيدليات وعطلت مصادر المياه وطردت المواطنين مما دفعهم للنزوح بشكل جماعي نحو منطقة «ود حسونة».



ودانت شبكة أطباء السودان عمليات النهب والسلب التي قالت إن قوات الدعم السريع تمارسها ضد المدنيين، وعمليات التهجير القسري بتعطيل مصادر المياه، وإيقاف المستشفيات العاملة ونهب كل معينات الحياة بالمنطقة



وطالبت الشبكة المجتمع الدولي باتخاذ قرارات صارمة ضد قوات الدعم السريع وتوسع انتهاكاتها ضد المدنيين العزل في كل من الخرطوم والجزيرة والفاشر، بحسب البيان.



ونفت قوات الدعم السريع، مسؤوليتها عن انتهاكات في السودان، وقالت إنها ملتزمة بالسلام.



وفي ساق متصل، أعلنت الأمم المتحدة أمس أن حوالي 7.7 مليون شخص في جنوب السودان، أي ما يناهز 60% من سكان هذا البلد الذي يعاني من العنف والكوارث المناخية، معرضون لسوء تغذية حاد العام المقبل.



وتوقع أحدث تقرير أصدرته الأمم المتحدة ويستند على مؤشر «اي بي سي» (الإطار المتكامل لتصنيف الأمن الغذائي) الذي يتضمن خمسة مستويات لعتبة الجوع، زيادة في عدد الأشخاص المعرضين لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.



ويقدر آخر تقييم للوضع أن 7.69 ملايين شخص، من ضمنهم 2.1 مليون طفل، سيواجهون في أبريل خطر «عدم التمكن من استهلاك كمية كافية من الغذاء يعرض حياتهم أو سبل عيشهم لخطر فوري» (أي في المستوى الثالث أو أكثر)، مقابل 7.1 ملايين هذا العام.



وسيجد من بينهم 63 ألفا أنفسهم في وضع «كارثة» غذائية (المرحلة 5)، التي تسبق المجاعة.



وتقول ماري إلين ماكغروارتي، مديرة برنامج الأغذية العالمي في جنوب السودان في بيان «عام بعد عام، نلاحظ أن الجوع يبلغ أعلى مستوياته في جنوب السودان».



وأوضحت «عندما نعاين المناطق التي تشهد أعلى مستوى من انعدام الأمن الغذائي، فمن الواضح أن مزيجا من اليأس والنزاع والأزمة المناخية هو السبب الرئيسي».



ويواجه جنوب السودان، المعرض للكوارث المناخية، أسوأ فيضانات منذ عشرات السنين أدت إلى نزوح 380 ألف شخص وتضرر4،1 مليون، بحسب مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا).



كما ينبغي أن يتعامل مع وصول 810 آلاف شخص فروا من الحرب التي اندلعت في أبريل 2023 في السودان المجاور، بحسب بيانات الأمم المتحدة.