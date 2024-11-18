تمكن قطاع الأمن الجنائي، ممثلًا بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط شبكة دولية من الجنسية الآسيوية تعمل على ترويج المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في مناطق متفرقة من البلاد، بتنسيق وتوجيهات من شبكة دولية خارجية.

وقال بيان لوزارة الداخلية ان العملية اسفرت عن ضبط (7) متهمين وبحوزتهم حوالي (16) كيلو من المواد المخدرة بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى (9000) قرص من المؤثرات العقلية و(9) موازين حساسة، وقد تم إحالة المتهمين والمضبوطات إلى نيابة المخدرات والخمور لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

واكدت الوزارة مواصلة حملاتها الأمنية المكثفة لضبط كل من تسول له نفسه جلب أو الاتجار بالمواد المخدرة، والتزامها بحماية المجتمع والحفاظ عليه من خطر هذه الآفة الخطيرة.