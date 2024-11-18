أجرى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون تعديلا حكوميا جدد فيه الثقة برئيس وزرائه نذير العرباوي وعدد من الوزراء.



وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان إن "الرئيس عبد المجيد تبون استقبل رئيس الوزراء نذير العرباوي الذي قدم له استقالة الحكومة والتي قبلها" موضحة أن "الرئيس جدد الثقة في العرباوي وأمره بمواصلة مهامه على رأس الحكومة الجديدة".



وعرفت التشكيلة الجديدة للحكومة إبقاء الرئيس تبون على "الحقائب السيادية" لوزير الخارجية أحمد عطاف ووزير الداخلية إبراهيم مراد ووزير الطاقة محمد عرقاب بالإضافة إلى الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الشعبي الوطني السعيد شنقريحة.



كما أبقى الرئيس تبون على وزراء المالية والمجاهدين والسكن والتجارة والتعليم العالي والشؤون الدينية والعمل والصحة والفلاحة والأشغال العمومية في حين قام بتحويل وزيرة التضامن الوطني كوثر كريكو إلى وزارة العلاقات مع البرلمان ووزيرة الثقافة صورية مولوجي إلى قطاع التضامن الوطني وتحويل وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى قطاع التكوين المهني.



ويعتبر وزير العدل عبدالرشيد طبي أبرز المغادرين للحكومة حيث تم تعيين لطفي بوجمعة وزيرا للقطاع خلفا له بالإضافة إلى إنهاء مهام وزير الاتصال محمد لعقاب ووزير التربية عبدالحكيم بلعابد ووزير الرياضة عبد الرحمن حماد بالإضافة إلى وزراء الصناعة والتكوين المهني والسياحة والبريد والنقل والسياحة والبيئة.



وفصل الرئيس الجزائري قطاع الشباب عن الرياضة من خلال تعيين رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي وزيرا للرياضة وإسناد مهمة وزارة الشباب إلى رئيس المجلس الأعلى للشباب مصطفى حيداوي.



وسبق أن قدم العرباوي استقالة حكومته بتاريخ 17 سبتمبر الماضي عقب إعلان المحكمة الدستورية عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية التي جرت بتاريخ السابع من سبتمبر والتي شهد فوز الرئيس تبون بولاية ثانية.



إلا أن الرئيس تبون أمر حينها رئيس وزرائه بتأجيل القرار بحيث لا يتعارض مع فترة دخول المدارس والجامعات وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025 قبل عرضه على البرلمان إذ أكد أن "هذه الملفات المستعجلة تتطلب دراية الوضع من الوزراء الحاليين".



وكان تبون قد عين العرباوي في منصب رئيس الوزراء بتاريخ 11 نوفمبر من العام الماضي خلفا لسابقه أيمن بن عبدالرحمن الذي أنهيت مهامه.



وشغل العرباوي عدة مناصب منها سفير الجزائر لدى باكستان ومدير عام الشؤون القانونية والقنصلية ومدير المغرب العربي ومدير العلاقات الاقتصادية الدولية بوزارة الخارجية وممثلا للجزائر في الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي وعضو مجلس إدارة المركز المغربي للدراسات والابحاث ثم سفيرا للجزائر لدى القاهرة.