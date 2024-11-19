أعلنت دول مجموعة العشرين "G20" في بيان مشترك صدر في ختام قمّتها التي عُقدت في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية أنّها "متّحدة في دعم وقف لإطلاق النار" في كل من غزة ولبنان. وعبرت عن قلقها البالغ إزاء الوضع الإنساني الكارثي في القطاع والتصعيد في لبنان.



وقال قادة أكبر 20 قوة اقتصادية في العالم من خلال بيانهم "إنّنا وإذ نعرب عن قلقنا العميق إزاء الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة والتصعيد في لبنان فإنّنا نؤكّد على الحاجة الملحّة لزيادة تدفّق المساعدات الإنسانية وتعزيز حماية المدنيّين". وطالبوا برفع جميع الحواجز أمام تقديم المساعدات الإنسانية في غزة. كما أكدوا "مجددا التزامنا الثابت بحل الدولتين".



وفي ملف الحرب الاوكرانية ، رحّب قادة دول المجموعة بكلّ "مبادرة بنّاءة" ترمي لتحقيق "سلام شامل وعادل ودائم" في أوكرانيا.

وفي البيان الختامي لقمّتهم التي استمرّت يومين، قال قادة المجموعة ومن بينها روسيا، إنّهم "يرحّبون بكلّ المبادرات ذات الصلة والبنّاءة التي تدعم التوصّل إلى سلام شامل وعادل ودائم" في أوكرانيا يتّفق مع مبادئ الأمم المتحدة ويشيع علاقات "سلمية وودّية وطيّبة" بين الدول المتجاورة.