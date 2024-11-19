توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة و غائم جزئيا إلى غائم والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة و فرصة لتكون الضباب الخفيف في المساء .

أما ليلا فسيكون الطقس معتدلا إلى مائل للبرودة و غائم جزئيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة و فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق .

ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 31 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 19 درجة مئوية.