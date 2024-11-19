اعتبر الكرملين أن توسيع احتمال استخدام السلاح النووي هو رد «ضروري» على ما يرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فيه «تهديدات» صادرة عن الغرب ضد أمن روسيا.

وأشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف خلال إيجازه الصحافي اليومي إلى أنه «كان من الضروري تكييف أسسنا مع الوضع الحالي».

جاء ذلك بعد توقيع بوتين مرسوما يسمح لموسكو باستخدام أسلحة نووية ضد دولة لا تملك هذا النوع من السلاح إذا كانت مدعومة من قوى نووية.

وتزامنت هذه الخطوة مع مرور ألف يوم على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا وبعدما أعطت الولايات المتحدة موافقة لكييف على استخدام صواريخ طويلة المدى لضرب أهداف عسكرية داخل روسيا. وقد أكد