أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، عن تدشين الربط الآلي مع غرفة تجارة وصناعة الكويت وذلك في إطار سعيها المستمر لتعزيز كفاءة الأعمال وتسريع الإجراءات.

ويهدف هذا الربط إلى تسهيل تبادل المعلومات بين الجانبين، الأمر الذي سيسهم في تسريع وتيرة الأعمال وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء.

تأتي هذه الخطوة الجديدة ضمن الجهود الكبيرة التي تقوم فيها الوزارة نحو تعزيز خطواتها للتحول الرقمي، حيث سيمكن هذا الربط من تبادل البيانات بشكل سريع ودقيق، مما يقلل من الأخطاء ويعزز دقة المعلومات، كما يعكس هذا التعاون التزام الكويت بتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص.