أكد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أن السبب وراء تضرر كيبل اتصالات يربط بين فنلندا وبلاده من جهة، والسويد وليتوانيا من جهة أخرى، في بحر البلطيق يعود إلى «عمل تخريبي».

وعلى هامش اجتماع لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أوضح بيستوريوس أنه «لا أحد يعتقد أن هذه الكيبلات قطعت عن طريق المصادفة يجب أن ننطلق من مبدأ.. أنه عمل تخريبي».

وأضاف الوزير الألماني «لا أعتقد بالروايات التي تقول إن مراسي (القوارب) كانت لتتسبب عن طريق الخطأ في تضرر هذه الكيبلات».

وقالت شركة «سينيا» للأمن السيبراني والشبكات التابعة للحكومة الفنلندية في بيان «تم اكتشاف خلل في الكابل البحري Cinia C-Lion1 بين فنلندا وألمانيا في 18 نوفمبر 2024. وبسبب هذا الخلل انقطعت خدمة الكابل C-Lion1».

وأعلنت هلسنكي وبرلين أن تحقيقا يجري في أسباب انقطاع كيبل اتصال بحري يربط بين هلسنكي وميناء روستوك في شمال ألمانيا.

وتحدثتا في بيان مشترك عن «الحرب الهجينة» والتهديد الروسي، مؤكدتين أنهما «تشعران بقلق عميق».

ويربط كبل الألياف الضوئية الذي يبلغ طوله 1172 كيلومترا هلسنكي وروستوك (شمال شرق ألمانيا) منذ عام 2016.