التقى وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الخاص اللواء عبدالله سفاح الملا ومدير عام الإدارة العامة لقوات الأمن الخاص العميد دخيل أحمد الدخيل وفدًا قطرياً برئاسة اللواء الركن راشد محمد الهاجري وقائدة قيادة الشرطة العسكرية الكويتية العميد الركن مشعل فهد الصباح والوفد المرافق له، وذلك خلال زيارتهم معسكر قوات الأمن الخاص.

واطلع الوفد خلال الزيارة على اختصاصات الإدارة العامة لقوات الأمن الخاص، وتعرف على مختلف مرافق المعسكر، كما شهد استعراضا شاملا للأسلحة والمعدات والمدرعات التابعة للمعسكر.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون الأمني وتبادل الخبرات بين الجانبين الكويتي والقطري، وتأكيدا على العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين.