اعتماد محضر لجنة تحقيق الجنسية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من أشخاص حصلوا عليها عن طريق الغش والتزوير

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح أمس في قصر بيان برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف. وبعد الاجتماع، صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي بما يلي:

أشاد مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه بكلمة دولة الكويت والتي ألقاها ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، يوم الأربعاء الماضي خلال القمة العالمية للعمل المناخي «COP29» والتي عقدت بالعاصمة باكو في جمهورية أذربيجان الصديقة، والذي أشار فيها سموه إلى أن ظاهرة تغيير المناخ أصبحت هاجسا عالميا وتشكل تهديدا للعديد من الدول ومنها دولة الكويت التي أصبحت آثار تغير المناخ فيها ملموسة ومتسارعة مع الارتفاع المتزايد في درجات الحرارة والعواصف الغبارية وندرة تساقط الأمطار والتي باتت تؤثر على الحياة اليومية، مؤكدا التزام دولة الكويت بالسعي لتحقيق الاستدامة البيئية وتنفيذ التزاماتها تحت الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ وبروتوكول «كيوتو» من خلال جملة مشاريع وإجراءات وطنية، داعيا سموه الدول المتقدمة للإيفاء بالتزاماتها تحت الاتفاقية الإطارية وتقديم الدعم المالي والتقني وبناء القدرات اللازمة للدول النامية والأقل نموا لتمكينها من مقاومة آثار تغير المناخ والتكيف معها والقيام بتنفيذ مساهماتها المحددة على الصعيد الوطني.

ولفت ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، خلال الكلمة، إلى دور الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في دعم العديد من الدول النامية من خلال تقديم حزمة من المشاريع لخفض الأثر المناخي عبر تقديم 1330 قرضا ومنحة تقدر قيمتها بـ 23 مليار دولار، مؤكدا التزام دولة الكويت بجهود مواءمة النمو الاقتصادي مع التنمية منخفضة الكربون والمرونة في مواجهة تغير المناخ بحلول عام 2050 والوصول إلى الحياد الكربوني في عام 2060 وذلك من خلال تبني العديد من المشاريع الاستراتيجية للحد من انبعاثات الكربون بما فيها تعزيز مشاريع الطاقة النظيفة، معربا عن طموح دولة الكويت إلى الوصول لنسبة 50% من حصة الطاقة الشمسية من إجمالي إنتاج الكهرباء بحلول عام 2050 وإدخال تكنولوجيا جديدة منخفضة الكربون وتطوير شراكات طويلة الأجل لاستثمار فرص الطاقة المستدامة.

وأحيط مجلس الوزراء علما بفحوى اللقاءات التي عقدها ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، على هامش القمة العالمية للعمل المناخي «COP29» التي عقدت في باكو خلال الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر 2024، وهي لقاء سموه بالرئيس د.عبداللطيف جمال رشيد رئيس جمهورية العراق الشقيق، ولقائه بالرئيس الهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان الصديقة، ولقائه بالرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان الصديقة، ولقائه بالرئيس ياكوف ميلاتوڤيتش رئيس جمهورية الجبل الأسود الصديقة، ولقائه بصاحب السمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ولقائه بالمدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، والتي تم خلالها استعراض العلاقات المشتركة التي تربط الكويت وتلك الدول وسبل دعمها وتعزيزها على كل الأصعدة وفي مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

من جهة أخرى، اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري بشأن الأعمال التي قام بها فريق إزالة التعديات على أملاك الدولة بهدف رصد كل أشكال التعديات والمخالفات القائمة على أملاك الدولة وتحرير محاضر مخالفات التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها إضافة إلى إزالتها وفقا للإجراءات المتبعة.

من جهته، أكد مجلس الوزراء دعمه ومساندته لجهود وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري وفريق إزالة التعديات على أملاك الدولة، داعيا الفريق إلى ضرورة الالتزام بالقوانين والنظم وعدم التهاون في شأن المخالفات أو التعديات على أملاك الدولة.

من جانب آخر، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بتعيين رئيس ونائب رئيس لوحدة التحريات المالية الكويتية لمدة أربع سنوات.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بتعيين رئيس ونائب الرئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والنقل البري لمدة أربع سنوات.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بتشكيل لجنة التظلمات من قرارات مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة لمدة 3 سنوات.

ورفع مجلس الوزراء مشاريع المراسيم لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.

واعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص الذين حصلوا عليها عن طريق الغش والتزوير وذلك وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.

تهنئة سلطان عُمان بالذكرى الـ 54 للعيد الوطني للسلطنة: بالغ الاعتزاز بالعلاقات الأخوية والتاريخية الوطيدة

بمناسبة الذكرى الرابعة والخمسين للعيد الوطني لسلطنة عمان الشقيقة والذي صادف يوم أمس الأول الاثنين، أعرب مجلس الوزراء عن خالص التهاني لصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة، معربا عن بالغ الاعتزاز بالعلاقات الأخوية والتاريخية الوطيدة التي تجمع دولة الكويت وسلطنة عمان الشقيقة وبالإنجازات الحضارية البارزة وبالنهضة التنموية الشاملة لجميع المجالات والتي حققتها عمان.