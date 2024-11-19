التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الصيني شي جينبينغ، على هامش قمة قادة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل.

كما اجتمع جينبينغ مع المستشار الألماني أولاف شولتس، حيث قال إن «الصين وألمانيا دولتان كبيرتان لهما تأثير كبير، بالنظر إلى كونهما ثاني وثالث أكبر اقتصادين في العالم».

وأكد على هامش الدورة الـ 19 من قمة الاقتصادات العشرين الأكبر في العالم «G20» أن البلدين بحاجة إلى رؤية العلاقات الثنائية وتطويرها من منظور استراتيجي وطويل الأجل.

من جهة أخرى، كتب الرئيسان الصيني والفرنسي على الترتيب مقدمتين لمعرض بعنوان «تانغ الصينية ـ أسرة عالمية (من القرن السابع إلى القرن العاشر)»، الذي افتتح يوم الاثنين في متحف غيميه الوطني للفنون الآسيوية في فرنسا.

وفي معرض إشارته إلى أن هذا العام يصادف الذكرى السنوية الـ60 لإقامة العلاقات الديبلوماسية بين الصين وفرنسا، قال شي إن البلدين توصلا إلى اتفاق لإقامة معرض لآثار أسرة تانغ في متحف غيميه خلال زيارته لفرنسا في مايو الماضي.

وأضاف شي أنه سعيد جدا بافتتاح المعرض في موعده المحدد كما هو مقرر، وذلك بفضل الجهود المشتركة لخبراء الآثار الثقافية من كلا البلدين.

من جانبه، قال ماكرون إنه احتفالا بالذكرى الـ60 لإقامة العلاقات الديبلوماسية الثنائية وعام الثقافة والسياحة، سيقيم متحف غيميه معرضا كبيرا للآثار التي تعود إلى عهد أسرة تانغ.

وأضاف أن أسرة تانغ تحتل مكانة خاصة في تاريخ الحضارة الصينية، وهي معروفة بثقافتها الرائعة وحيويتها الإبداعية المذهلة. وقد شهدت تبادلات أجنبية نشطة من خلال طريق الحرير، ما أنتج مجموعة مذهلة من الكنوز الفنية.

وتابع ماكرون، قائلا: إن هذا المعرض الذي يمثل أهمية تاريخية يسلط الضوء من جديد على التبادلات الثقافية الديناميكية بين فرنسا والصين، والتي ستستمر في لعب دور مهم في تنمية العلاقات الثنائية.

ويعرض المعرض، الذي تديره الهيئة الوطنية للتراث الثقافي في الصين ووزارة الثقافة الفرنسية، أكثر من 200 قطعة أو مجموعة من التحف الفنية الرائعة من 32 مؤسسة ثقافية ومتاحف في 10 مناطق ومدن على مستوى مقاطعة في الصين.