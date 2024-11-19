توعد وزير الخارجية الروسي سيرغي لاڤروڤ بـ«رد في الوقت المناسب» بعد إطلاق أوكرانيا صواريخ بعيدة المدى أميركية الصنع على روسيا، منددا بضلوع الولايات المتحدة في هذه الهجمات التي اعتبرها «مرحلة جديدة» في النزاع.

وقال لاڤروڤ خلال مؤتمر صحافي في ريو في أعقاب قمة مجموعة العشرين «إذا ما استخدمت صواريخ بعيدة المدى من أوكرانيا باتجاه الأراضي الروسية، فهذا يعني أنها شغلت من خبراء عسكريين أميركيين. ونحن نعتبر ذلك مرحلة جديدة في حرب الغرب على روسيا وسنرد ردا مناسبا»، داعيا الغرب إلى الاطلاع على العقيدة الروسية الجديدة بشأن استخدام السلاح النووي «كاملة».

وأطلقت أوكرانيا صواريخ أميركية بعيدة المدى على أراضيها في هجوم يعد الأول من نوعه منذ بدء الحرب قبل ألف يوم.

وأكد مسؤول أوكراني لفرانس برس أن أوكرانيا استهدفت روسيا بصواريخ «أتاكمز» الأميركية.

جاء ذلك بعدما أجاز الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن، لأوكرانيا إطلاق صواريخ بعيدة المدى نحو عمق الأراضي الروسية، ما يشكل خطا أحمر بالنسبة لموسكو.