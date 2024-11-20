انطلق صاروخ "ستارشيب" العملاق التابع لشركة "سبايس إكس" من ولاية تكساس تحت أنظار رئيس الشركة الملياردير إيلون ماسك والرئيس المنتخب دونالد ترامب، في رحلة تجريبية سادسة، لكنه فشل في العودة إلى منصته وهبط بدلا من ذلك في مياه المحيط قبالة سواحل تكساس.

وخلافا للتجربة الخامسة التي جرت الشهر الماضي ونجح خلالها الصاروخ الأقوى في العالم في العودة إلى منصته، في مناورة معقّدة تمكّنت خلالها الأذرع الميكانيكية من إعادة تثبيته في موقعه، اختارت شركة ماسك هذه المرة أن يهبط في المحيط صاروخها المخصص للقيام برحلات إلى القمر والمريخ.

وكانت التجربة الجديدة تهدف الى استعادة الطبقة الأولى من الصاروخ العملاق عن طريق أذرع ميكانيكية، وهي مناورة أثارت إعجاب الرئيس المنتخب ترامب في المرة السابقة.

وتسعى الشركة المملوكة لماسك الى ان تشكل هذه التجارب تحولا حاسما نحو إعادة استخدام هذا الصاروخ الثقيل بعد كل عملية.

وتهدف هذه الإستراتيجية إلى إطلاق مزيد من الصواريخ بسرعة أكبر، وبتكلفة أقل بكثير مما لو كان يتعين استخدام معدات جديدة في كل مرة.

وتطمح «سبايس اكس» لاستخدام «ستارشيب»، وهو أكبر وأقوى صاروخ في العالم، لاستعمار المريخ. وتراقب وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) عن كثب عملية تطوير المركبة الفضائية، وتعول عليها لإرسال روادها إلى سطح القمر.

وخلال الاختبار الناجح السابق، اكتسب الصاروخ معجبا جديدا هو ترامب. وفي خطاب الفوز الذي ألقاه ليلة الانتخابات الرئاسية، قال إنه تابع عملية الإطلاق وشعر كأن ما يشاهده عبارة عن «فيلم».

ويتألف الصاروخ من طبقة سوبر هيفي (ارتفاعها 70 مترا)، وفوقها المركبة الفضائية التي تحمل اسم الصاروخ نفسه.

وبعد دفع المركبة تنفصل عنها «سوبر هيفي» وتعاود الهبوط. وفي أكتوبر، بدل إنهاء رحلتها في البحر كما كان يحدث سابقا، نجحت في إجراء مناورة غير مسبوقة، إذ عادت إلى منصة الإطلاق.

وقبل أن تصل إلى الأرض مباشرة، أغلقت الأذرع الميكانيكية المثبتة على منصة الإطلاق حولها وشلت حركتها،

أما المركبة الفضائية فواصلت رحلتها حتى هبطت في المحيط الهندي.