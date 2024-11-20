قبل بدء عرض «غلادييتر 2» المنتظر في الولايات المتحدة، أعلن المخرج ريدلي سكوت عن جزء ثالث من سلسلة الأفلام، بعد 24 عاما على الفيلم الأول الذي فاز بجائزتي أوسكار.

ويبدأ عرض «غلادييتر 2» الجمعة في الولايات المتحدة، ويتولى فيه الممثل الإيرلندي بول ميسكال الذي اشتهر في مسلسل «نورمال بيبول»، شخصية لوسيوس، نجل مكسيموس الذي يؤدي دوره راسل كرو، بطل الجزء الأول من «غلادييتر» الحائز جائزتي أوسكار عن أفضل فيلم وأفضل ممثل.

وحصل «غلادييتر 2»، الذي يتمحور على مؤامرة دموية ويغذيه تعطش البطل للانتقام، تقييمات جيدة نسبيا، وحقق عائدات بـ 87 مليون دولار في الدول التي طرح فيها الأسبوع الماضي.

وقال ريدلي سكوت على هامش العرض الأول للفيلم في الولايات المتحدة «نظرا إلى الأداء الذي يحققه «غلادييتر 2» في باقي أنحاء العالم، أعلن عن جزء ثالث منه».

وأضاف المخرج البريطاني الذي اشتهر بفيلمي «بلايد رانر» و«تيلما آند لويز»: «بما أن الجانب المالي أصبح مهما، سيكون من الجنوني عدم التفكير في جزء ثالث».

وأوضح سكوت (87 سنة) الذي أخرج 18 فيلما منذ طرح الجزء الأول من «غلادييتر» عام 2000 أن «سيناريو الجزء الثاني أنجز بطريقة تفتح المجال لفيلم ثالث».

ويصبح لوسيوس الذي يتم نفيه إلى نوميديا (شمال إفريقيا)، أسير حرب قبل أن يتحول إلى محارب بعد غزو الجيش الروماني بقيادة الجنرال ماركوس أكاسيوس (يؤدي دوره بيدرو باسكال)، أرضه الجديدة.

ويدفعه ماكرينوس (يؤدي شخصيته دينزل واشنطن الذي يتوقع أن يرشح لنيل أوسكار)، وهو عبد سابق متعطش للسلطة، للقتال في روما، في مؤامرة تشبه إلى حد كبير تلك الخاصة بالجزء الأول.

وأبدى بول ميسكال حماسة لإمكانية التمثيل في فيلم ثالث، مشيرا إلى أن ريدلي سكوت تحدث عن اتجاه جديد للحبكة لن «يعيدها إلى الساحة التي نعرفها».

وقال الممثل للصحافيين «آخر مرة تحدثت فيها إلى ريدلي سكوت، كان معه تسع صفحات، وقال أمس إن بات لديه 14 صفحة».

وأضاف «سأكون سعيدا إذا كانت تضمنت الحبكة جانبا سياسيا أكبر»، مع جعل لوسيوس يغوص في مؤامرات البلاط التي يسعى للهروب منها، مثل مايكل كورليوني في فيلم «العراب».

وعند سؤاله عن الفرق في طريقة تناول الجزء الاول والثاني لمسألتي السلطة والسياسة، قال المخرج «إن الأمر نفسه تماما».

وقال بعد أقل من أسبوعين على انتخاب الملياردير الجمهوري دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة «يعتقد رجل ثري جدا أنه يستطيع ببساطة السيطرة على الإمبراطورية.. هل يعني ذلك أي شيء لكم؟».

وأضاف «نحن لا نتعلم شيئا من التاريخ ونكرر الأخطاء نفسها. نشهد حاليا الوضع نفسه في أماكن عدة من العالم».