أصدر القضاء في هونغ كونغ الثلاثاء أحكاما بالسجن مع النفاذ لفترات تصل إلى 10 سنوات بحق 45 ناشطا مؤيدا للديموقراطية أدينوا بتهمة «التخريب»، وذلك في ختام أضخم محاكمة تجري في المدينة بموجب قانون الأمن القومي.



وحكم على الحقوقي بيني تاي بالسجن لمدة 10 سنوات، في أقسى عقوبة تصدر حتى الآن بموجب قانون الأمن القومي الذي أقر في 2020 بعد احتجاجات 2019.



وأدين جميع المتهمين بتهمة تنظيم انتخابات تمهيدية غير رسمية كان هدفها اختيار مرشحي المعارضة للانتخابات التشريعية، في مسعى منهم للفوز بالأغلبية في المجلس المحلي وإسقاط الحكومة المؤيدة لبكين.