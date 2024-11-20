القاهرة - ناهد إمام



أعلن م.شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موعد إجراء القرعة العلنية اليدوية لتخصيص 1645 وحدة سكنية متنوعة بـ 8 مدن جديدة، وذلك خلال يومي الأحد 24 الجاري، والثلاثاء 3 ديسمبر المقبل، والتي تم التقدم عليها للحجز الفوري من خلال أجهزة المدن بمشروعات هيئة المجتمعات العمرانية في الفترة من 29/9/2024 الى 28/10/2024.



وأوضح د.حسن الشوربجي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون العقارية والتجارية، أنه سيتم إجراء القرعة على الوحدات التي تم التقدم عليها بمدن (العاشر من رمضان - برج العرب الجديدة - رشيد الجديدة - 6 أكتوبر - العبور - ملوي الجديدة - الصالحية الجديدة)، يوم الأحد 24/11/2024، في مقر صالة حسن مصطفى المغطاة بمدينة 6 أكتوبر.



وأضاف نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون العقارية والتجارية، أنه سيتم إجراء القرعة العلنية على الوحدات التي تم التقدم عليها بمدينة المنصورة الجديدة، يوم الثلاثاء 3/12/2024، باستاد مدينة دمياط الجديدة.



وأوضح الشوربجي أن فعاليات القرعة ستعقد في تمام الساعة الـ 10 صباح اليومين المحددين، وسيتم السماح بحضور القرعة العلنية بموجب إيصال سداد جدية الحجز، وسيتم البث المباشر لأحداث القرعة على الموقع الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.



في سياق متصل، قال وزير الإسكان إنه سيتم البدء في المرحلة الثانية من تطوير سور مجرى العيون قريبا.



وأضاف أنه جار حاليا تنفيذ مئات الوحدات البديلة للعشوائيات بمنطقة السلام بمدينة العبور، واستكمال تطوير سور مجرى العيون لإحياء هذه المنطقة التاريخية وإعادة إبراز رونقها الحضاري، حيث تم تنفيذ عدد 1924 وحدة سكنية.



وشهدت المنطقة الواقعة خلف سور مجرى العيون تحولا جزريا بعد تطويره ونقل العشوائيات، بالإضافة إلى أعمال ترميم السور من بدايته حتى نهايته عند القلعة واستكمال الأجزاء المفقودة من السور من خلال تكنولوجيا الليزر، وذلك بعد نقل ما يقرب من 100 مدبغة لمدينة الروبيكي و1500 أسرة للأسمرات.



وتم إنشاء محور ترفيهي على مساحة 16 فدانا، و70 عمارة سكنية ذات طراز معماري بارتفاعات مختلفة تقل بالقرب من السور تضم 1286 وحدة سكنية، بإجمالي مساحة 90 فدانا، وتم إنشاء منشآت على الطراز الإسلامي القديم، من بينها أسواق متنوعة تشمل منتجات الحرف التراثية مثل الخيامية والمغربلين والصاغة والنحاسين وغيرها من المنتجات التي اشتهرت بها القاهرة التاريخية، بالإضافة إلى الأسواق المتنوعة الأخرى، كما تم إنشاء منطقة للمسرح والفنون بها مسرحين أحدهما مكشوف ودور للسينما، على الشكل الإسلامي، بالإضافة إلى إنشاء نافورات تزين المنظر الجمالي، كما تم إنشاء خان للحرف اليدوية، وفنادق بنظام ستوديوهات ومقاه ومطاعم ومناطق ترفيهية، بالإضافة إلى تنوع المطاعم.