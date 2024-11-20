داخل مدرسة محلية في أحد الأحياء الشعبية في مدينة لاغوس، توزع فيرانمي إياندا على تلاميذ يبلغون نحو 10 سنوات نسخا من كتاب «خطاب أنسا»، وهو وسيلة تساعد على تعزيز التوعية على مكافحة الفساد في نيجيريا.



خلال الشهر الماضي، أدرجت حكومة ولاية لاغوس، العاصمة الاقتصادية للدولة التي تضم المعدل الأعلى من السكان في افريقيا، هذا الكتاب في قائمة الكتب الموصى بها بشكل كبير في المدارس.



ويقول مدير مدرسة وينرز الواقعة في حي كيتو في لاغوس ندوكو ميرسي، في حديث إلى وكالة «فرانس برس»: «أنا مدرس منذ نحو 20 عاما، ونادرا ما رأيت كتبا عن مكافحة الفساد في هذه القائمة».



تحتل نيجيريا المرتبة 145 في تصنيف يضم 180 دولة وضعته منظمة الشفافية الدولية غير الحكومية عام 2023.



وتؤكد مديرة البرامج في منظمة «ستيب أب نيجيريا» غير الحكومية فيرانمي إياندا أن «الأطفال هم ضحايا للفساد كالبالغين، إذ يتضررون من الطرق السيئة والبنية التحتية التعليمية غير اللائقة والنقص في مياه الشرب».



في ذلك اليوم، جمعت إياندا التلاميذ في باحة مدرسة وينرز تحت قطعة قماش، لقراءة مقتطفات من الكتاب بصوت عال، قبل جلسة أسئلة وأجوبة، ثم لعبة ممتعة تتمحور على النزاهة.



وتقول «من المهم أن نعلمهم عن ضرورة مكافحة الفساد، لأنهم الجيل المستقبلي وقادة الغد. ونستخدم الكتب من أجل تحقيق ذلك».



زارت منظمة «ستيب أب نيجيريا» منذ العام 2018، أكثر من ألف مدرسة نيجيرية لتوعية الأطفال بمكافحة الفساد وعواقبه الضارة. وتؤكد المنظمة غير الحكومية أن 50 ألف طفل استفاد من برنامجها.



وتقول إياندا «ذهبنا إلى أبوجا، ولاغوس، وكادونا، ونصاراوا، وأويو، وإيدو، وإيمو، وكاتسينا. نستند إلى الكتب بشكل أساسي، ونستخدم أيضا الأفلام التحريكية والألعاب».



وفي المجموع، ألفت «ستيب أب نيجيريا» أربعة كتب عن مكافحة الفساد موجهة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و12 عاما.



ويتمثل هدف هذه الكتب في التنديد بالمحسوبية والاختلاس، والتشديد على أن الفساد مشكلة جماعية.



وتقول مديرة «ستيب أب نيجيريا» أونييني أوغ «بفضل الشخصيات والدروس المستقاة، نريد أن يتحدث الأطفال عن مكافحة الفساد في محيطهم».



«خطاب أنسا» هو أحد أحدث الكتب التي ألفتها المنظمة غير الحكومية، وتتناول قصة فتاة تبلغ 13 عاما تلقي خطابا مهما في مدرستها، وهي لاتزال تحت تأثير ما حصل معها في اليوم السابق حين كانت شاهدة على أعمال فساد.



وبتشجيع من المنظمة غير الحكومية، ابتكر بعض المعلمين أنشطة خاصة بهم عن هذا الموضوع.



ويقول سليمان (10 سنوات) مرتديا زيه المدرسي الوردي والبني «أمامنا أسبوع في المدرسة يتمحور على محاربة الفساد، وسنعرض قريبا مسرحيات وقصائد ورسومات عن هذا الموضوع».



وتقول مديرة المدرسة «نحن نمثل قدوة للأطفال، فهم يصدقوننا ويقلدوننا».



ترغب «ستيب أب نيجيريا» في تعزيز التوعية على الفساد، بالتوازي مع فرض السلطات عقوبات على المتهمين به.



وقد وعد الرئيس النيجيري بولا تينوبو الذي تسلم السلطة في مايو 2023، باعتماد استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد.



وخلال عام ونصف العام، أوقف عدد من كبار المسؤولين المتورطين بفضائح اختلاس مالي، بينهم الوزيرة السابقة لمكافحة الفقر والشؤون الإنسانية بيتا إيدو.



وتقول أوغ «نؤدي دورنا بطريقتنا البسيطة. يجب على الجميع تحمل المسؤولية: المواطنون والدولة»، وتضيف متنهدة «لكن الطريق لا يزال طويلا».